Poborský: Mezi elitu Ligy národů patříme, hru tvoří hlavně Darida. A kauza Berbr? Jsem zvědavý, jak to dopadne

Praha Po středeční výhře nad Slovenskem (2:0) se česká reprezentace probojovala do první skupiny Ligy národů, kde na ni čekají střetnutí s evropskou fotbalovou smetánkou. „Poslední dobou hraje národní tým opravdu týmově. Postup je zasloužený, mezi elitu patříme,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz Karel Poborský.

Bývalý výborný záložník a v současnosti funkcionář se kromě výkonu národního týmu v derby rozpovídal také o konceptu Ligy národů i náročném programu, který fotbalisté v posledních týdnech podstupují. „Je toho opravdu hodně. Třeba přátelák v Německu by normálně byl zápasem roku, ale teď se jednalo o takový přežitek,“ myslí si.



Lidovky.cz: Co říkáte na vystoupení české reprezentace v utkání proti Slovensku?

Výkon národního týmu se mi celkem líbil. Začali jsme dobře, naše hra pak sice trochu ztratila na tempu, ale druhou brankou jsme získali utkání pod kontrolu. Od tohoto momentu až do závěrečného hvizdu jsme dominovali, Slováci byli možná trochu odevzdaní.

Lidovky.cz: Národní tým porazil Slováky počtvrté v řadě. Mohl hrát roli i fakt, že si na tohoto soupeře hráči věří?

Samozřejmě, pozitivní výsledky z vzájemných zápasů nás posouvají, hráčům roste sebevědomí. Jsem zároveň přesvědčen, že máme lepší mužstvo než Slovensko, ale ještě bych doplnil jednu věc. Poslední dobou mi přijde, že hrajeme opravdu týmově. Ukázalo se to i tentokrát, týmovost, která Slovákům trochu chyběla, zlomila utkání na naši stranu.

Lidovky.cz: Kteří hráči vás v utkání zaujali?

Líbili se mi oba krajní beci, Aleš Matějů s Vladimírem Coufalem. Tento post je v současném fotbale stále důležitější. Matějů to sice měl přes nohu, ale i tak odehrál dobré utkání. Motorem je pro mě Vladimír Darida, hra národního týmu se od něj hodně odvíjí. Obsáhne obrovský rádius, dostává se do koncovky, a navíc dokáže ostatní kluby vyhecovat.

Lidovky.cz: Coufala už jste zmínil, důležitou roli hrál i střelec první branky Tomáš Souček. Sledujete jejich výkony v Premier League?Sleduji je pravidelně. Poslední dobou jsem kvůli covidu viděl opravdu hodně zápasů. (směje se) Mám z nich velkou radost. Je příjemné, když dva čeští kluci mají takhle velkou roli v jednom z klubů, který hraje nejkvalitnější ligu na světě. West Ham na ně hodně spoléhá, snad budou v dobrých výkonech pokračovat. Držím jim palce.

Lidovky.cz: Trefil se i Zdeněk Ondrášek. Právě okolo postu útočníka se rojí otazníky, variant je hned několik…

Asi je zatím předčasné říct, kdo by na EURO měl jet a kdo ne. Třeba Zdeňka (Ondráška) znám z doby, kdy začínal v Českých Budějovicích. Je pořád stejný. Jeho síla tkví v tom, že ať odehraje celý zápas nebo jen pět minut, nechá na trávníku všechno. Je to vítězný typ, takové hráče v týmu určitě potřebujete. Zrovna on by, z mého pohledu, o mistrovství Evropy přijít neměl.

Lidovky.cz: Dalším místem v české sestavě, ohledně kterého není třeba směrem k EURU úplně jasno, je střed obrany. Na koho byste sázel?

Jakub Brabec s Tomášem Kalasem odehráli proti Slovensku dobré utkání, bylo to naprosto bez problému. Fungovala i komunikace stoperů s brankářem, což dříve nebylo úplně pravidlem, dopouštěli jsme se hloupých chyb, byla tam nedorozumění. Kalas ukázal, že je silovým hráčem, byl výborný především ve vzduchu. Věřím, že když bude nastupovat pravidelně, mohou jít jeho výkony ještě nahoru. Je pravda, že ve středu obrany se za poslední dobu vystřídalo hodně hráčů. Těžko říct, kdo z nich má k mistrovství Evropy blíže. To musí vědět trenéři, kteří jsou s nimi v kabině a na trénincích.

Lidovky.cz: Česká reprezentace má za sebou druhý ročník Ligy národů. Co říkáte na koncept této soutěže?

Líbí se mi to. Trochu díky Lize národů vymizela přátelská utkání a různé dohady s nimi spojené. V příští sezoně si národní tým zahraje elitní skupinu, čekají je opravdu kvalitní soupeři. Problém vidím v tom, že v poslední době vycházely na jeden reprezentační sraz i tři zápasy. To je pro hráče obrovská dávka. Pokud s tím spojíte i cestování, není to úplně šťastné. Na druhou stranu - je to pro všechny stejné.

Lidovky.cz: Myslíte si, že má národní tým šanci mezi elitou Ligy národů uspět, nebo bude každá výhra brána jako příjemné překvapení?

Těžko říct, zatím neznáme soupeře. Narazíme na to nejlepší, co evropský fotbal nabízí, ale určitě jsou tam hratelná mužstva. Podle mě tam český tým patří, postoupil zaslouženě. Uvidíme, co přinese los. V současné době těžko odhadovat, co bude za rok.

Radost Tomáše Součka po vstřelené brance do sítě Slovenska.

Lidovky.cz: Už jste trochu nakousl téma velkého počtu zápasů. Třeba v Premier League došlo během úvodních osmi kol k 103 svalovým zraněním. Nemělo by se víc dbát na zdraví hráčů?

Máte pravdu, je toho hodně. Ale častá zranění tomu nepřipisuji, jako důvod bych spíše viděl situaci okolo koronaviru. Hráči se při přerušení soutěží nebo nákaze zastaví, vypadnou z tempa a z života profesionálního sportovce, pak se musí rychle restartovat. Pořád musí dodržovat nějaká opatření a chodit na jedno testování za druhým. Neví, jestli náhodou nejsou oni nebo někdo ze spoluhráčů pozitivní, je to pro ně náročné i po psychické stránce. Musí se vypořádat se spoustou faktorů, které jsou pro ně stále nové.

Lidovky.cz: Jaký je váš názor na konání přátelského zápasu v Německu? Měl se kvůli náročnému programu vypustit?

Viděli jsme, jak k přátelskému utkání přistoupili, a zcela logicky, Češi i Němci. Normálně by to byl pro národní tým zápas roku, ale teď se jednalo o takový přežitek, utkání navíc. Obě mužstva do něj poslala hráče širšího kádru, všichni si uvědomovali, že za pár dní je čeká Liga národů, která je pro ně důležitější. V tomto případě se alespoň jednalo o kvalitní tým jako Německo, ale říjnový duel na Kypru zcela postrádal smysl.

Lidovky.cz: Minulý týden skončila baráž o postup na EURO, českou skupinu doplnilo Skotsko. Jak vidíte šance národního týmu?

Náročná skupina, ale bude to fotbalový svátek. Odehrát dva zápasy na Britských ostrovech proti domácím týmům, znovu se podívat do Wembley, to bude pro hráče obrovský zážitek. Záleží, jestli se na stadiony dostanou diváci. Ale národní tým rozhodně nečeká nic snadného, také Chorvatsko je nesmírně kvalitní soupeř. Strašně se na EURO těším.

Lidovky.cz: Už podruhé se mistrovství Evropy zúčastní 24 týmů. Nepřijde vám, že dříve, když se hrálo s 16 celky, byl turnaj prestižnější a dostali se na něj opravdu jen ti nejlepší?

Asi se to tak nedá brát, taková jsou prostě pravidla. Je pravda, že kvalita se může rozmělnit mezi více týmů, ukáže se ale zase třeba více zajímavých hráčů. Vzhledem k tomu, jak se fotbal v posledních letech vyrovnává, je to asi logický krok. Pro fanoušky je rozšíření počtu účastníků zajímavější.

Lidovky.cz: V poslední době se českým fotbalem proplétá kauza Romana Berbra. Jak ji vnímáte?

Samozřejmě to vnímám a jsem zvědav, kam až to dospěje.

Lidovky.cz: A co říkáte na seskupení pod názvem Fotbalová revoluce, kde figuruje vašich několik bývalých spoluhráčů z národního týmu, třeba Vladimír Šmicer nebo Jan Koller?

Zatím tomu neříkám nic.