Čeští fotbalisté postupují z prvního místa v Lize národů, výhru proti Slovensku řídil Souček s Ondráškem

Plzeň Čeští fotbalisté porazili v závěrečném šestém zápase Ligy národů a v posledním letošním utkání Slovensko 2:0. Reprezentanti v druhém ročníku soutěže vyhráli skupinu B2 o dva body před Skotskem a zajistili si postup do elitní Ligy A. V Plzni dnes otevřel skóre v 17. minutě Tomáš Souček a v 55. minutě přidal pojistku Zdeněk Ondrášek. Kvůli koronavirovým opatřením v zemi nesměli do hlediště diváci.

Českému týmu pomohla k posunu na první místo výhra Izraele nad Skotskem, které před posledním kolem drželo v čele tabulky jednobodový náskok. Prvenství ve skupině znamená pro svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého nejen postup do elitní Ligy A, ale také možnou účast v baráži o mistrovství světa v roce 2022. Do ní se z Ligy národů dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří si přímý postup na šampionát nebo místo v play off nezajistí z klasické kvalifikace.



Český celek porazil bývalého federálního partnera Slovensko počtvrté za sebou. Další akce čeká reprezentaci až v březnu, kdy načne světovou kvalifikaci. Soupeře pozná při losu 7. prosince.

Český trenér Šilhavý nasadil stejnou základní sestavu jako při nedělním vítězném utkání s Izraelem (1:0). Jeho svěřenci opět začali velmi aktivně a od úvodu se dostávali do šancí.



Ve třetí minutě na zadní tyči mířil mimo Matějů, za další tři minuty si na centr naběhl Ondrášek a s přispěním lehké gólmanovy teče trefil brankovou konstrukci.

Útočník, který hrál na domácí stadionu v Plzni, se nedočkal ani v 17. minutě, kdy jeho hlavičku vytáhl Rodák na roh. Z něj už domácí udeřili. Na Janktův centr si naskočil Souček a hlavou otevřel skóre. Při 30. reprezentační startu si připsal čtvrtý gól.

Hosté, kteří minulý týden díky výhře 2:1 po prodloužení v Severním Irsku postoupili z finále play off na evropský šampionát, po inkasované brance trochu přidali, ale Vaclíka v první půli neohrozili. V největší možnosti odvrátil míč těsně před Kuckou na roh agilní Coufal.

Českému celku zkomplikovalo situaci zranění brankáře Vaclíka, který už nenastoupil do druhé půle a mezi tyčemi ho nahradil Koubek. Osmadvacetiletý gólman chytal poprvé od přípravného utkání na Kypru 7. října, v německém Augsburgu je nyní náhradníkem. Hned čtyři minuty po pauze Koubek zlikvidoval velkou šanci Pekaríka.

V 55. minutě domácí zvýšili. Střídající Černý našel Ondráška a ten s pomocí Gyömbérovy teče překonal Rodáka. Plzeňský útočník zaznamenal druhý reprezentační gól. Po hodině hry mohl snížit Mak, ale pálil jen do boční sítě. Ve zbytku utkání už domácí s přehledem kontrovali stav.

Utkání skupiny B2 fotbalové Ligy národů v Plzni: ČR - Slovensko 2:0 (1:0) Branky: 17. Souček, 55. Ondrášek. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.). ŽK: Hrošovský (SR). Bez diváků. Sestavy: ČR: Vaclík (46. Koubek) - Coufal, Kalas, Brabec, Matějů - Souček, Král - Masopust (46. Černý), Darida (88. Barák), Jankto (74. Kopic) - Ondrášek (66. Vydra). Trenér: Šilhavý. Slovensko: Rodák - Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hubočan - Lobotka (62. Hrošovský) - Rusnák (62. Suslov), Kucka (67. Greguš), Hamšík, Mak (62. Šafranko) - Ďuriš (81. Schranz). Trenér: Tarkovič.