Součkův dres na dobrou věc. Na boj mladé princezny s rakovinou vybrali i slávisté 350 tisíc

Praha Dobrých skutků není nikdy dost. Jiří Sodoma, odchovanec pražské Slavie a český reprezentant v malém fotbale, se rozhodl pomoci malé Rozárce, která svádí tuhý boj s rakovinou. Nápomocna ji byla dražba dresu Tomáše Součka, ve kterém reprezentační záložník vstřelil branku Watfordu. Do charitativní akce se rozhodli zapojit i bossové Slavie a všichni společně vybrali neuvěřitelných 350 tisíc korun.

Kamarád a bývalý spoluhráč, tím je Tomáš Souček pro Jiřího Sodomu, který si v minulosti připsal dva ligové starty za áčko pražské Slavie. A díky své známosti s aktuálním českým reprezentantem se mu podařilo získat jeho cenný dres. Ten se rozhodl obratem využít k přispění na dobrou věc.

„Po dohodě s mým kamarádem Tomášem Součkem jsem se rozhodl dát do aukce dres, který mi věnoval po zápase s Watfordem, ve kterém skóroval. Dres je podepsaný a vyvolávací cena je 5000,- Kč. Veškerý výtěžek půjde Rozárce na boj s rakovinou,“ sdílel ve čtvrtek večer na svém twitterovém účtu Jiří Sodoma.

Jirka Sodoma @JirkaSodoma 1/2 Po dohodě s mým kamarádem @tomassoucek28 jsem se rozhodl dát do aukce dres, který mi věnoval po zápase s Watfordem, ve kterém dokonce skóroval, dres je podepsaný a vyvolávací cena je 5000,- Kč veškerý výtěžek půjde Rozárce na boj s rakovinou. https://t.co/3ks5Ffrk2v oblíbit odpovědět

„Ahoj, jmenuju se Rozárka, je mi 5 let a už rok bojuju s rakovinou střev a metastázemi na plicích. Mám za sebou operace i chemoterapie, bojuju a věřím, že vše dobře dopadne,“ následovalo na Twitteru českého reprezentanta v malém fotbale a současně také hráče divizního Kolína.



Jirka Sodoma @JirkaSodoma 2/2 Ahoj, jmenuju se Rozárka je mi 5 let a už rok bojuju s rakovinou střev a metastázemi na plicích. Mám za sebou operace i chemoterapie, bojuju a věřím, že vše dobře dopadne. !!!!AUKCE!!!! Podepsaný dres Tomáše Součka Vyvolávací cena: 5000,- Kč Aukce končí 25.11.2020 22:00 oblíbit odpovědět

A pozitivní reakce přišly takřka okamžitě. Dokonce přivábila známá jména, například slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka, jehož příspěvek se postupně dostal až na 40 tisíc korun. Ještě výše se však dostal jeho futsalový kolega Daniel Kolman, jehož nabídka činila 45 tisíc korun. Ani na této částce se to však nezastavilo, protože úřadoval další ze slávistického vedení.



Tomáš Syrovátka, první místopředseda Slavie, odpověděl částkou 50 tisíc korun. Svůj čin měl naplánovaný a předem jej avizoval. „Jen přihazujte pánové, je to na dobrou věc. Stejně to oběma sbalím do Slavia Museum,“ komentoval vlákno na sociální síti. A dražbu nakonec po dlouhém boji ovládl příhozem 130 tisíc korun, které věnovalo představenstvo s hráči i trenéry Slavie.



Tomáš Syrovátka @tomassyrovatka Právě mi volali trenéři a prosili, abych zvedl nabídku i za ně. Takže představenstvo s hráči a trenéry 130 000 Kč https://t.co/ORjzGwSXOI oblíbit odpovědět

Na pomoc dobré věci sešívaní věnovali i další cennosti. K předání samotného šeku, který nakonec nesl částku 350 tisíc korun, i díky aukci dresu brankáře Ondřeje Koláře, došlo v pondělí 7. prosince. Jiří Sodoma, autor celého projektu, jej předal rodičům Rozárky na kolínském fotbalovém hřišti. Tomáš Souček nemohl být kvůli povinnostem z Anglie přítomen a malé bojovnici tak poslal alespoň vzkaz přes sociální síť.