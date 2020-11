Nominace do reprezentace? Velké překvapení, dozvěděl jsem se to u snídaně, říká dvacetiletý Zima

Praha Obránce David Zima připustil, že ho dodatečná nominace do české fotbalové reprezentace na středeční utkání Ligy národů se Slovenskem v Plzni velmi překvapila a že na pozvánku do národního A-týmu zatím nepomýšlel. Připustil, že za ni vděčí především Slavii a jejím trenérům. Dvacetiletý stoper věří, že u jedné nominace neskončí.

Zima ještě v pátek s jednadvacítkou uzavřel kvalifikaci mistrovství Evropy výhrou 2:0 v Řecku a dnes už se hlásil v reprezentačním „áčku“, kde nahradil zraněného spoluhráče ze Slavie Davida Hovorku. O dodatečném povolání se dozvěděl v neděli ráno.

„Bylo to pro mě velké překvapení. Zrovna jsem vstal, udělal jsem si snídani a hned mi volal asistent trenéra Slavie pan Houštecký. Ať s tím počítám, ať se hned zase zabalím a že pravděpodobně odjedu do Plzně,“ řekl Zima ve videu pro média.

„Jsem nesmírně rád, že mě trenér Šilhavý pozval do reprezentačního áčka. Bohužel je to tedy na úkor zraněného Davida Hovorky, ale věřím, že to nebude nic vážného. Je to něco, o čem bych před nějakou dobou vůbec neuvažoval, ale jsem za tu šanci hrozně rád a moc si jí vážím,“ doplnil Zima pro slávistický web.



Doufá, že první pozvánkou neskončí. „Je to pro mě skvělá zkušenost a zároveň i výzva popasovat s těmi nejlepšími hráči nejen v Česku, ale i na celém světě. Těším se na možnost utkat se s mezinárodní konkurencí. Je to pro mě splnění snu a velké poděkování patří také Slavii a našim trenérům, bez kterých bych o tom nemohl vůbec přemýšlet. Věřím, že to první nominací nekončí,“ přál si Zima.

Pozvánka do reprezentačního „áčka“ podtrhla jeho životní rok. V zimě zamířil do Slavie z Olomouce, za kterou si do té doby připsal jen dva ligové starty. V pražském celku se ale zabydlel v sestavě, získal s červenobílými mistrovský titul a nakoukl do evropských pohárů.

„Životním rokem bych to úplně nenazval, doufám, že ještě budou lepší roky. Že to tímhle nekončí. Ale samozřejmě byl to skvělý rok a doufám, že to tak půjde dál,“ prohlásil Zima.

Když dnes mířil za národním týmem do Plzně, ani nebyl příliš nervózní. „Spíš jsem byl unavený, protože jsem musel vstávat nezvykle brzo, asi v 5:40. S kluky jsem se seznámil v pohodě, moc se mi tady líbí. Pomáhá mi o to, že řadu kluků znám ze Slavie,“ pochvaloval si.

Reprezentaci čeká v létě evropský šampionát, Zima však myslí hlavně na to, aby na Euro prošel s jednadvacítkou. Ta čeká, zda ji na závěrečný turnaj posune v úterý nebo ve středu příznivý výsledek aspoň jednoho ze čtyř zápasů jiných týmů.

„Šance zabojovat o nominaci na Euro je samozřejmě jedna z možností, ale pro mě je momentálně nejdůležitější, abychom postoupili s jednadvacítkou. Čekáme, jestli nám to vyjde nebo ne. Co bude na jaře, to nechávám otevřené,“ dodal olomoucký odchovanec.