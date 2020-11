Bude to pocta, když Ronaldo překoná můj rekord, říká rekordman v počtu reprezentačních gólů Daeí

Teherán Někdejšímu íránskému fotbalistovi Alímu Daeímu nebude vadit, když portugalský útočník Cristiano Ronaldo překoná jeho rekord v počtu reprezentačních gólů. Daeí dal v letech 1993 ž 2006 za národní tým 109 branek, Ronaldo jich má na kontě 102. O tom, že ho pětatřicetiletý kanonýr překoná, Daeí nepochybuje.

„Rád bych mu poblahopřál osobně, jsem si jistý, že můj rekord překoná. Zbývá mu sice ještě sedm gólů, bylo by pro mě ale skutečnou poctou, kdyby se to fotbalistovi jeho kalibru povedlo. Ronaldo je jedním z nejlepších hráčů nejen této éry, ale i celé historie fotbalu. Je to absolutní fenomén,“ řekl někdejší útočník íránské tiskové agentuře Tasnim.

Jednapadesátiletý Daeí hrával za Bayern Mnichov či Herthu Berlín. Svých 109 reprezentačních branek dal ve 148 zápasech. Ronaldo potřeboval na 102 gólů 169 utkání. Daeího náskok může kanonýr Juventusu snížit už dnes v zápase Ligy národů na hřišti Chorvatska.