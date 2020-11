Cenná odměna za dobré výsledky. Triumf v Lize národů zvyšuje české šance v kvalifikaci na MS

Praha Vítězství v jedné ze skupin Ligy národů má pro českou fotbalovou reprezentaci význam přesahující postup do elitní úrovně soutěže. Národní mužstvo si totiž zajistilo výhodnou pozici pro boje o mistrovství světa 2022. Jak bude vypadat evropská kvalifikace, která se losuje v pondělí 7. prosince v Curychu?

Pětapadesát zemí, deset skupin, z nichž pět bude mít šest účastníků a ve zbývajících bude po pěti mužstvech.



Méně početné skupiny přednostně obsadí vítězové elitní úrovně, tedy Belgie, Francie, Itálie a Španělsko, aby měly příští rok v říjnu volný termín pro tzv. Final Four Ligy národů, čili země z prvního koše.



Česko bude při losu až ve třetím výkonnostním koši, naopak Slovensko ve druhém. Že vám to přijde zvláštní, když Češi svou skupinu Ligy národů vyhráli a Slováci sestoupili až do Ligy C?



Pro nasazení pro los si Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) určila svůj žebříček, protože světový šampionát je její soutěž, nikoli turnaj UEFA.

Česko je podle složitého výpočtu výsledků za posledních pět let na 44. místě, proti říjnovému vydání si díky dvěma výhrám nad Izraelem a Slovenskem o příčku polepšilo.

Mezi evropskými zeměmi to stačí až na 25. místo, čili v přepočtu na nasazení pro los jsou Češi pátí v pořadí ve třetím koši.

Je jisté, že mužstvo Jaroslava Šilhavého s jistotou nenarazí na těchto devět protivníků: Maďarsko, Rumunsko, Norsko, Irsko, Severní Irsko, Island, Skotsko, Řecko a Finsko.

Los kvalifikace mistrovství světa 2022 v Kataru Ceremoniál: pondělí 7. prosince od 18:00 v Curychu ROZDĚLENÍ DO KOŠŮ

1. koš: Belgie, Francie, Anglie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko 2. koš: Švýcarsko, Wales, Polsko, Švédsko, Rakousko, Ukrajina, Srbsko, Turecko, Slovensko, Rusko 3. koš: Maďarsko, Rumunsko, Norsko, Irsko, Česko, Severní Irsko, Island, Skotsko, Řecko, Finsko, 4. koš: Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Albánie, Bulharsko, Izrael, Bělorusko, Gruzie, Lucembursko 5. koš: Arménie, Kypr, Faerské ostrovy, Ázerbájdžán, Estonsko, Kosovo, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Andorra 6. koš: Malta, Moldavsko, Lichtenštejnsko, Gibraltar, San Marino SYSTÉM KVALIFIKACE

Deset skupin, pět šestičlenných a pět pětičlenných. Na MS postoupí přímo jen vítězové. Týmy z druhých míst čeká baráž, které doplní dva týmy z Ligy národů. Evropa má na MS třináct zemí.

Naopak vedle jednoho z elitních týmů z prvního koše jako jsou Belgie, Francie, Anglie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Dánsko, Německo a Nizozemsko, může potkat také silné a nepříjemné protivníky z druhého koše. Například Švýcarsko, Polsko, Švédsko, Ukrajinu či Rusko.



Příjemným soupeřem by byli Slováci, kteří jsou v rankingu FIFA na 37. místě celkově a na devatenáctém mezi evropskými státy. Z druhého koše mohou Češi vyfasovat i Rakousko, Turecko či Srbsko.

Na mistrovství světa 2022, které se koná v Kataru na přelomu listopadu a prosince, má Evropa třináct míst. Z její kvalifikace postoupí přímo jen vítězové deseti skupin.

Stejný počet mužstev na druhých příčkách půjde do baráže, které doplní dva nejvýše postavení vítězové skupiny letošní Ligy národů.

A to ti, kteří se neumístili na prvních dvou místech kvalifikačních skupin.

Česko je mezi čtrnácti vítězi skupin na sedmém místě. V praxi to může vypadat následovně: lze předpokládat, že nejlepší týmy z elitní úrovně Ligy národů a vítězové svých skupin Belgie, Francie, Itálie a Španělsko obsadí první dvě příčky v kvalifikaci.

A pokud si první nebo druhé místo tabulky uhrají ještě aspoň Rakousko nebo Wales, Česko půjde do baráže o světový šampionát i v případě, že by ve své kvalifikační skupině skončilo poslední.

Z toho lze vystopovat, že podle papírových předpokladů je česká účast minimálně v baráži o postup na turnaj v Kataru velmi pravděpodobná. A to je hlavní odměna, kterou přinesla Liga národů.

V baráži, která se uskuteční na jaře 2022, los rozdělí dvanáct zemí do tří skupin po čtyřech, z nichž systémem play off vzejde vítěz - čili postupující. Jelikož se hraje jednokolově jako letošní dodatečná kvalifikace o mistrovství Evropy, bude důležité domácí prostředí. Úspěšnější týmy čekají dva zápasy - semifinále a finále.

Mistrovství světa je vrcholem fotbalové scény, po letní olympiádě jde o největší sportovní akci planety. A Češi na světovém šampionátu už léta nebyli, naposledy v roce 2006 v Německu. Předtím ještě za dob Československa v roce 1990 v Itálii.

Prvním a cenným bonusem středečního triumfu Čechů v Lize národů jsou utkání na elitní úrovni, třetí ročník nové soutěže evropských týmů se bude hrát v roce 2022 před mistrovství světa. Češi budou v Lize A nováčky společně s Rakouskem, Walesem a překvapivě také Maďarskem.

Vítězové skupin Ligy národů Liga A: Francie, Belgie, Itálie, Španělsko Liga B: Wales, Rakousko, Česko, Maďarsko Liga C: Slovinsko, Černá Hora, Albánie, Arménie Liga D: Gibraltar, Faerské ostrovy Baráž o MS: Dva z těchto týmů obsadí dvě místa pro baráž o MS. Může to být i Gibraltar či Faerské ostrovy, pokud všichni vítězové Ligy A, B a C si baráž či přímou účast zajistí díky výsledkům v kvalifikaci.

„Pro nás všechny je to obrovská motivace. Takové zápasy nás ženou kupředu. Nemůžeme si myslet, že bychom teď najednou mohli konkurovat týmům, jako jsou Španělsko nebo Francie, ale můžeme se od nich učit. Z tohoto pohledu je to skvělé pro celý český fotbalový národ,“ řekl kouč Šilhavý.