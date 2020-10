Babiš vyhlásil výběrové řízení na šéfa antimonopolního úřadu, v době podání přihlášky prověrka nakonec není nutná

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Oznámila to vláda na svém webu. Přihlášky mohou zájemci podávat do pátku 6. listopadu 12:00. Uchazeč nakonec nemusí mít už v době podání přihlášky bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné, jak vyplývalo z materiálů, které v pondělí schvalovala vláda.

Právě tento požadavek kritizovali opoziční Piráti nebo protikorupční organizace, podle kterých zbytečně omezoval okruh zájemců na veřejný sektor.



Současný šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj odstoupí z funkce k 1. prosinci, rezignaci už dříve předal prezidentovi Miloši Zemanovi. Hlavě státu minulý týden potvrdil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, že má zájem se výběrového řízení zúčastnit.



Podle původních materiálů musel uchazeč mít bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné v době podání přihlášky do výběrového řízení, následně pro výkon pozice předsedy antimonopolního úřadu na stupeň tajné. Nyní stačí, aby uchazeč doložil, že podal žádost o vydání prověrky na stupeň tajné nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování.

Mezi požadavky na uchazeče o místo předsedy ÚOHS jsou české státní občanství, bezúhonnost, lustrační osvědčení, magisterské vysokoškolské vzdělání v právním nebo ekonomickém studijním programu, nejméně pět let v řídící funkci v uplynulých 15 letech a minimálně pět let odborné praxe v oblasti hospodářské soutěže či zadávání veřejných zakázek.

Ve výběrové komisi budou podle materiálů, které v pondělí schvaloval kabinet, místopředsedkyně vládního Výboru pro personální nominace Yvona Charouzdová, ředitel odboru práva veřejných zakázek ministerstva pro místní rozvoj Vlastimil Fidler a státní tajemník ministerstva vnitra Josef Postránecký. Podle protikorupčních organizací Rekonstrukce státu, Transparency International a Oživení by se měla komise rozšířit na pět členů a zahrnovat by měla nejen úředníky, ale i odborníky na hospodářskou soutěž a osoby mimo státní správu.Po zájemcích o post předsedy se požadují velmi dobré řídící, organizační a komunikační schopnosti, analytické a koncepční myšlení, časová flexibilita, zkušenost s řízením kolektivu nebo orientace v příslušné české i evropské legislativě. Uchazeč též musí předložit svoji krátkodobou koncepci ÚOHS pro jeden rok i dlouhodobou pro tři a více let nebo čestné prohlášení.

Rafajovo odvolání prezidentovi navrhovala vládní koalice. Šéf ÚOHS čelil kritice například kvůli tomu, jak jeho úřad postupoval v tendru na nový mýtný systém. Rafaj trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, kterým by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování a znevážil svou funkci. V prohlášení Rafaj dále uvedl, že se on a jeho rodina stali terčem vykonstruovaných a nepravdivých obvinění, která byla následně publikována v různých médiích.

Média už dříve uváděla, že by Rafajovým nástupcem mohl být právě Mlsna. Podle Lidových novin ho do čela úřadu prosazuje Hrad a shoda na něm je i mezi představiteli vládní koalice. Minulý čtvrtek náměstek Zemanovi potvrdil, že se o místo chce ucházet. Po případném odchodu Mlsny z ministerstva vnitra bude třeba hledat úředníka, který po něm převezme agendu včetně přípravy voleb.