Muž, který vyhrožoval Babišovi zastřelením, mu zaslal omluvný dopis

Praha Člověk, který je kvůli výhrůžkám premiérovi Andreji Babišovi (ANO) stíhaný za vydírání, napsal premiérovi omluvný dopis. Předseda vlády to ve čtvrtek uvedl v rozhovoru pro Blesk.cz. Řekl také, že v případu vypovídal na policii, jeho manželka ne. Podle dřívějších informací serveru Aktuálně.cz hrozí obviněnému dva až osm let vězení.

„Ten pán mi napsal omluvný dopis,“ uvedl Babiš. Na dotaz Blesku řekl, že dotyčnému odpustil.



Premiér na konci února v diskusním pořadu CNN Prima News uvedl, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které kauzu dozoruje, Jan Lelek v březnu uvedl, že podezřelá osoba byla vydána ze Španělska na základě evropského zatykače. Soud poslal obviněného do vazby kvůli obavám z útěku nebo z opakování trestné činnosti.

Podle Aktuálně.cz pachatel jednal kvůli nesouhlasu s tím, jak se vláda pod Babišovým vedením vypořádává s epidemií koronaviru. Lelek to nevyvrátil. Začátkem března odhadl, že by policie mohla vyšetřování skončit do dvou měsíců. vakcína pfizer

Babiš k případu v minulosti uvedl, že ho policie o věci informovala letos 8. ledna a následně střežila jeho dům. Premiérova manželka poté odcestovala do Dubaje a její snímky ze zahraničí se objevily na sociálních sítích. „Ano, protože se bála,“ uvedl Babiš k jejímu odjezdu. Doplnil, že tuto informaci nechtěl prozrazovat v době, kdy se na něj za snímky valila vlna kritiky, protože jeho žena to nevěděla. Dnes k tomu premiér uvedl: „Já jsem jí řekl, že je nějaký problém a že by bylo dobré, aby šla pryč.“

Policie eviduje více případů, kdy lidé vyhrožovali v souvislosti s nouzovým stavem a epidemickými opatřeními členům české vlády. Jeden obviněný zveřejnil své hrozby na sociální síti VKontaktě, další mladík zase na facebooku a jednomu z ministrů zasílal i výhrůžné e-maily. Oba muži se podle policistů přiznali.