BIS podala trestní oznámení kvůli úniku informací v kauze Rusa s ricinem. Šetří to Bradáčová

PRAHA Podle informací webu Lidovky.cz se rozjelo masivní vyšetřování okolnosti, na základě kterých se objevila v médiích informace o důstojníku tajné služby Ruské federace, který před několika týdny přiletěl do Česka a v zavazadle měl u sebe údajně jed ricin.

Právě kvůli obavě o jeho použití dostali následně policejní ochranu tři komunální pražští politici – Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).



Trestní oznámení podala Bezpečnostní informační služba (BIS). Potvrdil to mluvčí civilní kontrarozvědky Ladislav Šticha. „Vzhledem k tomu, že v minulých dnech došlo k úniku části klasifikovaných informací, což negativně ovlivnilo naší práci, podali jsme trestní oznámení. Z dosavadního šetření vyplývá, že k nezákonnému prozrazení utajovaných skutečností došlo mimo BIS,“ napsal webu Lidovky.cz Šticha.

Oznámení přistálo na stole vrchních žalobců v Praze. „Na váš dotaz nemůžeme poskytnout - vzhledem k režimu, v němž jsou veškeré informace ohledně vašeho dotazu – žádnou odpověď,“ uvedla Lenka Bradáčová, šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze. Blíže se k případu nechtěla vyjádřit. Podle informací Lidovky.cz musejí ale žalobci prověřit, zda a kdo se případně dopustil trestného činu ohrožení utajované skutečnosti.

Tomu, kdo úmyslně vyzradí nepovolané osobě utajovanou skutečnost klasifikovanou stupněm utajení Přísně tajné nebo Tajné, hrozí tři až osm let za mřížemi. Případ také může skončit dalším šetřením u Národního bezpečnostního úřadu, který může provinilci udělit citelnou finanční pokutu.

Skutečnost, že se případem zabývají orgány činné v trestním řízení, a to na popud BIS, naznačují, že i přes pochybnosti ohledně věrohodnosti zprávy, s níž jako první přišel týdeník Respekt 27. dubna, kontrarozvědka o podezřelém Rusovi jisté informace měla. Co přesně ale věděla, zatím jasné není. Pohyb cizích zpravodajských služeb na našem území spadá do kompetencí BIS. O svých zjištěních informuje v utajeném režimu vymezený okruh adresátů. Jsou mezi nimi premiér, ministři, prezident a další vysoce postavení státní úředníci.

Ve středu vystoupil šéf BIS Michal Koudelka na uzavřeném jednání před poslanci sněmovního výboru pro bezpečnost. Informoval je právě o kauze ricin. Poslanci jednomyslně schválili usnesení, v němž označili reakci českých bezpečnostních složek za adekvátní.