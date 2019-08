Bývalý zpravodajec Páleník podal odvolání v kauze nelegálních odposlechů

PRAHA Zpravodajec Ondrej Páleník podal dovolání v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Uvedla to Česká televize (ČT). Muž dostal v březnu od pražského městského soudu podmínku v délce 2,5 roku a zákaz činnosti. Podmíněné tresty uložil odvolací senát i jeho spoluobviněným - někdejší šéfce kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) Janě Nečasové (dříve Nagyové) a dvěma dalším zpravodajcům.

Nečasová dostala tříletou podmínku a desetiletý, tedy maximální zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Podle rozsudku zosnovala zneužití pravomoci, když v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby zařídili sledování premiérovy tehdejší manželky Radky. Získáním informací o její předpokládané nevěře chtěla uspíšit Nečasův rozvod. Kauza v roce 2013 přispěla k pádu Nečasovy vlády.



Zpravodajci Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 let, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let. Všichni odsouzení vinu od počátku odmítali. Státní zástupce se pro čtveřici naopak domáhal nepodmíněných trestů vězení.

Páleník spolu s dalším bývalým šéfem Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Tomášem Perutkou nyní u soudu čelí obžalobě z toho, že připravili a podepsali nevýhodný smluvní dodatek s německou firmou Viktoriagruppe (VG). Státní zástupce tvrdí, že muži státu způsobili škodu 49,5 milionu korun.