Tragická nehoda na Hodonínsku: čelní střet kamionu s osobním autem nepřežili čtyři lidé

Nejtragičtější autonehody v ČR za posledních pět let 6 obětí: 17. září 2015 - Při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 u Vyškova zahynulo za místě nehody pět lidí. V nemocnici v Brně-Bohunicích zemřela o několik dní později jedna ze tří zraněných. 4 oběti: 22. března 2015 - Čtyři mladí lidé zemřeli při nehodě osobního auta u obce Suchohrdly u Miroslavi na Znojemsku. Vůz narazil do betonové zídky a pak začal hořet. 29. března 2016 - Čtyři lidé zemřeli při nehodě rumunského kamionu, který narazil do osobního vozu u Plzně na dálnici D5. 17. září 2016 - Při nehodě osobního automobilu s autobusem zemřeli v Zábřehu na Šumpersku čtyři lidé. Pátý pasažér byl vážně zraněn. 2. července 2017 - Čtyři lidé zemřeli při čelním střetu dvou osobních vozů u Vnorov na Hodonínsku. Jedna žena byla těžce zraněna. 16. července 2018 - Při střetu osobního a nákladního auta u Bohuňovic na Olomoucku zemřeli tři lidé, z toho jedno dítě. Další dítě podlehlo zraněním později v nemocnici. 18. srpna 2018 - Čtyři lidé zemřeli při nehodě mezi Vodňany a Protivínem, když čtyřiatřicetiletý řidič dodávky přejel do protisměru a čelně se srazil s osobním autem, ve kterém cestovali čtyři lidé. 8. listopadu 2018 - U Drhovle na Písecku přejel nákladní vůz při odbočování do protisměru. Narazilo do něj projíždějící auto. V něm cestovali čtyři lidé a všichni zemřeli. 11. listopadu 2018 - Čtyři lidé zemřeli a dva byli zraněni při nehodě na silnici číslo 11 v Třinci-Neborech na Frýdecko-Místecku. Srazil se tam kamion s dodávkou. 14. července 2019 - Při srážce osobního auta s vlakem na přejezdu se světelnou signalizací v Černožicích na Hradecku zemřeli čtyři lidé. 19. srpna 2019 - Při čelní srážce dvou osobních aut u Starého Jičína na Novojičínsku zemřel jeden řidič a tři spolujezdci z obou vozidel. Řidič druhého vozu utrpěl středně těžká zranění. 26. srpna 2019 - Při čelním střetu osobního auta s kamionem zemřeli ráno na silnici I/55 u Sudoměřic na Hodonínsku čtyři lidé z auta.