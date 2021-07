Jak ožívá Praha? Historické centrum se plní hlavně o víkendech, cizinci stále chybějí

PRAHA Navzdory původním černým vyhlídkám se do centra metropole vrátil o prázdninách život. Ten však vypadá zcela jinak než před covidem – slyšet není ruština, omylem se nepřimotáte ani ke skupince asijských turistů s průvodkyní. Restaurace a hotely v srdci Evropy drží v současnosti nad vodou hlavně Češi a turisté ze sousedních zemí – jim také podniky přizpůsobují ceny. Plno je především o víkendech.

„Čechy jsme tady dříve skoro nemívali, šlo maximálně o jednotky procent. Teď je 70 procent našich klientů z Česka,“ řekla Renata, hlavní recepční hotelu Betlem Club na staroměstském Betlémském náměstí. „Původně to vypadalo, že bude letošek hodně slabý. Nakonec je ale o něco lepší než loňské léto. V týdnu máme obsazeno asi z pětiny, o víkendu dokonce z 80 procent celkové kapacity hotelu,“ říká.



Převahu hostů z Česka potvrdil i hotel U Tří pštrosů, který je situován přímo u paty Karlova mostu na malostranském břehu. „Jezdí hodně českých rodin s dětmi. Lidi nejvíc láká lokalita našeho hotelu, o víkendech máme zhruba 90procentní obsazenost, přes týden pak asi z 50 až 60 procent. To jsme vůbec nečekali,“ svěřil se tamní recepční Jiří.

V průměru asi poloviční obsazenost eviduje podle tamního manažera i pětihvězdičkový Grand Hotel Bohemia, který se nachází v blízkosti Prašné brány.

Na liduprázdný Karlův most je pozdě

Kdo chtěl zažít metropoli bez turistů, zhruba o dva týdny se zpozdil. Poměrně rušno je nyní v okolí Václavského náměstí, lidé také opět hojně přijíždějí obdivovat historické skvosty na náměstí Staroměstské, odkud úzkými uličkami proudí na Karlův most a Pražský hrad – které covid na celé měsíce prakticky úplně vylidnil. Čas od času někdo zajde i do znovu otevřených obchůdků s „ryze českými“ suvenýry, kde jsou nyní zhruba pětinové slevy. Také o sladký trdelník se zmrzlinou je podle stánkařů v teplém počasí celkem zájem. Minulostí jsou však tlačenice a davy i hloučky turistů s průvodcem. Atmosféra historického jádra se ustálila na zlaté střední cestě mezi předcovidovými přecpanými ulicemi a pandemickým liduprázdnem.

Kvůli covidovým restrikcím a chybějícím leteckým spojům se do srdce Evropy zatím nevrátili turisté z Asie, Spojených států ani z Ruska. Češtinu tak občas proloží maximálně němčina, polština, slovenština či italština.

„Občas dorazí i nějaký cizinec, ale nic velkého. Když už, tak jde jen o Evropany. V pondělí se u nás ubytovala první Američanka, to bereme jako dobré znamení,“ říká Renata z hotelu Betlem Club. „Kromě Čechů jezdí také Poláci nebo Slováci. Zřídka přijedou Němci. Uvidíme, jak to bude na podzim,“ říká recepční Jiří z hotelu U Tří pštrosů.

Ceny musely dolů

Nedostatek zahraničních turistů podnikatele v centru Prahy donutil zásadně snížit ceny už loni. Ani letos si však podle svých slov nemohou zdražování dovolit. „Ceny jsme nechali stejné jako loni, oproti období před pandemií jsme ale na zhruba dvou třetinách původních,“ uvedl Jiří.

Například v hotelu Betlem Club vyjde aktuálně noc v dvoulůžkovém pokoji na zhruba tisíc korun, před covidem to bylo přes dva tisíce. „Pokoje jsou sice levnější, ale kvůli zdražování potravin jsme navýšili ceny snídaní, obědů a večeří,“ konstatuje tamní recepční.

Na dvou třetinách jsou i ceny v luxusním Grand Hotelu Bohemia. „Ceny výrazně snížily téměř všechny hotely v okolí, některé dokonce o polovinu,“ řekl tamní manažer s tím, že pokud by tak neučinily, okamžitě by se to kvůli velké konkurenci projevilo na nedostatku hostů.

Zdejší restaurace se na úroveň předcovidových cen také nevrátily, přesto oproti minulému roku mírně podražily. Najíst se tam lze zhruba za 200 korun, pivo vyjde na 60 či 70 korun.

Zdarma do galerie či zoo

Ještě v červnu, kdy už jinde byla turistická sezona v plném proudu, to přitom v Praze vypadalo, že lidé raději využijí teplého počasí k výletu do přírody či k vodě. Podpořit turismus však bylo i v zájmu magistrátu, který ve spolupráci se společností Prague City Tourism spustil program nazvaný V Praze jako doma. Ten se osvědčil už loni.

„Chceme podpořit jak hotely a restaurace, tak pražské památky a kulturní instituce v jejich restartu a přilákat do Prahy během letních prázdnin co nejvíce turistů,“ uvedl předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

„Programem V Praze jako doma se nám podařilo přilákat během loňské letní sezony do Prahy přes 70 tisíc návštěvníků a alespoň částečně tak zmírnit drastické dopady koronavirové krize. Letos jsme na podporu turismu vyčlenili 60 milionů korun,“ dodala radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

V rámci programu tak mají domácí i zahraniční turisté volné vstupy do některých muzeí, památek, galerií nebo do zoologické zahrady – tedy za předpokladu, že se ubytují v jednom z několika set pražských hotelů, které se do programu zapojí.