Vyhněte se Praze, jinak si postojíte i několik hodin, varuje policie. Jižní spojka zkolabovala, kolona vede až na D1

Praha Mnohakilometrová kolona aut se v úterý vytvořila na Jižní spojce v Praze ve směru na Černý Most. Důvodem je oprava silnice a s ní spojené zúžení vozovky v oblasti Štěrbohol. Fronta aut sahá až na dálnici D1 ve směru do Prahy, uvedla pražská policie. Řidiče vyzývá, aby se průjezdu metropolí pokud možno vyhnuli, jinak musí počítat i s několikahodinovým zdržením.

Jižní spojku u obchodního centra ve Štěrboholech opravují silničáři od pondělního večera. Ve směru na Černý Most je provoz v tomto místě svedený do jednoho pruhu. Podle informací na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic by opravy měly skončit příští úterý vpodvečer.

V souvislosti s rekonstrukcí komunikace na Jižní spojce, která probíhá v oblasti Štěrbohol ve směru na Černý Most, dochází k výraznému omezení provozu. Vzhledem k tomu se tvoří dlouhé nekolikakilometrové kolony už od osmého kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. #policiepha pic.twitter.com/QLR5RMGebO — Policie ČR (@PolicieCZ) July 13, 2021

Před místem opravy se v úterý vytvořila mnohakilometrová kolona. Auta stojí až na osmý kilometr dálnice D1 ve směru do Prahy, uvádí policie. Velké dopraní komplikace policisté hlásí také v ulici Spořilovská a u nájezdu na Jižní spojku ve směru na Prahu 9.

Řidiči jedoucí po Jižní spojce musí počítat i s několika hodinami čekání. „Doporučujeme tak řidičům, kteří nutně nepotřebují přímo do Prahy, aby se průjezdu metropolí zcela vyhnuli a využili komunikace v širším okruhu Prahy ve Středočeském kraji,“ uvedla mluvčí pražské policie Hana Křížová.