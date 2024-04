Testy na černý kašel neproplatí všem. Kolik budou zájemce stát a pro koho mají smysl

Případů pertuse neboli černého kašle neubývá, právě naopak. Minulý týden přibylo v Česku 1044 případů. Od začátku roku onemocnělo 5297 lidí, téměř stejný počet jako za celý rok 1960.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka upozorňuje, že pokud lékař pacienta na černý kašel neotestuje, má k tomu své důvody.

„Jako lékař se musím zodpovídat za to, jaké vyšetření dělám, a musím zdůvodnit, proč ho dělám. Když za mnou přijde pacient bez zjevných potíží a chce poslat na test na černý kašel, vysvětlím mu, že je to hloupost. Když nedá jinak, mohu mu vystavit žádanku, ale test si musí sám uhradit. Určitě neplatí, že by v případě, když má doktor při vyšetření podezření na černý kašel, nechtěl toto potvrdit testem,“ řekl serveru Lidovky.cz Šonka.

Podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové nedává smysl, aby byl na pertusi testován každý pacient s kašlem, a to jak z diagnostického hlediska, tak i z ekonomického. Testy jsou totiž nákladné a na výsledky se někdy čeká dlouho.