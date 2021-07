Covidové zápecnictví se na Češích podepsalo. Proč začínáme vévodit Žebříčku dekadence a Indexu neřesti?

Zdravý životní styl není zrovna českou doménou, na spodních příčkách světových průzkumů se umisťujeme pravidelně. Není tak divu, že covidové zápecnictví se na Češích podepsalo. Ale alespoň si to uvědomují.

„Více než třetina Čechů a Češek uvádí, že jejich zdravotní stav je oproti jaru 2020 horší,“ zjistil průzkum agentury EMA Data pro internetové pojištění Mutumutu. Konkrétně šlo o 36 procent respondentů. Skoro polovina lidí přibrala alespoň pět kilogramů, téměř třetina dokonce patnáct. Výsledky průzkumu má server Lidovky.cz k dispozici.

Doprovodný nešvar je nasnadě: česká populace přestala také sportovat. Přiznala se k tomu polovina lidí. O fyzickou kondici do nějaké míry přišlo 56 procent odpovídajících, okolo 20 procent lidí posoudilo svou fyzičku jako „výrazně horší“.

„Druhé Vánoce“ se nekonaly

Trend je nejhorší ve věkové kohortě 45 až 55 let, v níž ohlásilo 32 procent Čechů mírné zhoršení zdraví, 14 procent má dokonce pocit, že zhoršení bylo výrazné. I relativně odolné mladší ročníky na sobě vliv práce s pochutinami nabitého domova pozorují: třetina respondentů do 25 let má dle svých slov nalomené zdraví mírně. To vše v zemi, která se v posledních letech umístila v první trojce v nevábně znějících výzkumech Žebříček dekadence a Index neřesti.

Plán je tak pro většinu těch, kdo nabrali kila, jasný: hubnout. Alespoň tak to v průzkumu deklarovaly dvě třetiny Čechů. Drtivá většina z nich sahá po nejjednodušším receptu, tedy zvýšení fyzické aktivity. Tu během lockdownu nebylo lehké provozovat, sportoviště včetně všech druhů fitness provozoven covid na dlouho uzavřel. Ke ztraceným pohybovým návykům se budou muset lidé pracně vracet.

Při rozvolnění protiepidemických opatření se očekával „druhý leden“. Tedy čas, kdy lidé motivovaní novoročními předsevzetími a zaoblení vánočním domácím vykrmováním, zatouží dát si zdravě do těla. Dle této logiky by nyní v posilovnách měli zažívat „druhý únor“: dobu, kdy si valná část cvičících nováčků uvědomí, že pro ně pot a bolest svalů přece jen není.

Jenže praxe ukázala něco jiného. „Lockdown vůbec jako druhé Vánoce nezanfugoval, žádný nápor fitness centra nepocítila. Spíše naopak,“ řekla pro Lidovky.cz prezidentka České komory fitness Jana Havrdová, podle které jsou většinou letní měsíce pro posilovny nejhubenější částí roku.

V současnosti na tom jsou ale fitka ještě hůře než obvyklý průměr, Češi zkrátka nedorazili. Tuto zkušenost potvrzuje také provozní manažer fitness center Euforie Ondřej Kokta. „Lidé si během virových uzávěr našli alternativní způsoby cvičení, u kterých zatím zůstávají. Momentálně jsme na 30 až 40 procentech běžné návštěvnosti,“ zhodnotil pro Lidovky.cz současnou situaci.

Spolu s Havrdovou se ale shodují, že hlavní důvod osamělých posilovacích strojů a běhacích pásů je jinde: nutnost prokazování bezinfekčnosti.

Lákají služby trenérů

Sportovní prostředí válčilo v minulosti s ministerstvem zdravotnictví především za působení ministra Jana Blatného (za ANO). Ten totiž trval na nošení roušek i při cvičení. To mnozí považovali za nemožné.

Nyní už je sice možné ochranu dýchacích cest odložit, musíte se ale do „chrámu těla“ nejdříve dostat. A k tomu potřebujete osvědčení o dokončeném očkování, prodělané nemoci či platný test.

Není to ale tak, že by Češi frustrovaní z údaje na váze do fitness center nemířili vůbec. „Je pravda, že když už nám dorazili noví zákazníci, většinou chtěli cvičit s trenérem,“ popsal Kokta, jak se někteří pomocí zkušené asistence hodlali popasovat s nechtěně nabytými kilogramy. Poradit chtěli často například se zkrocením svého jídelníčku.

Hlavně pro provozovatele vnitřních sportovišť je zájem nových „rekrutů“ klíčový. Havrdová totiž upozorňuje, že většina cvičících nyní fitness centrům za vstup neplatí, naběhly jim totiž permanentky přerušené lockdownem. I s poloplnou posilovnou tak majitelům na účet nic neproudí.

„Pevně věříme, že další uzavírání sportovišť kvůli šíření koronaviru na podzim už nepřijde. Pokud ano, znamenalo by to kolaps celého odvětví,“ predikuje šéfka fitness komory Havrdová.