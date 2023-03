Poštovní bez pošty. Pobočky zmizí i z ulic, kterým daly jméno

Speciálně tam od poloviny roku zůstane v provozu jedna ze stávajících dvou poboček. „Nechápu myšlenkové pochody vedení České pošty,“ lakonicky napsal na Facebooku starosta severočeské Krupky Jan Kuzma.

Podobný příběh potkal středočeskou Příbram. A i tam zavládly chmury. „Rušení poboček mi přijde jako špatný a dost nešťastný krok ministerstva vnitra. Občanům města to zkomplikuje život, navíc se bude propouštět,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka.

Ten se dle svých slov ještě pokusí s vedením státního podniku vyjednávat. V Příbrami, kde nyní fungují čtyři pobočky, se vedle té v Poštovní ulici uzavře ještě ta v ulici Budovatelů.

Redukce i na sídlištích

Ve zveřejněném seznamu 300 poboček určených k zatažení rolet jsou desítky těch, které se nacházejí v hustě obydlených lokalitách, tedy včetně městských sídlišť. To se týká třeba nejlidnatějších částí Brna – v Líšni a Bystrci, kde žije v obou případech zhruba 25 tisíc lidí, zůstane po jednom poštovním místě.

Tamní starostové jsou rozčílení a chystají se psát rozhořčené dopisy vedení pošty i ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN). Obávají se, že se čekací doba na „přeživších“ úřadech protáhne. „Nyní máme dvě pošty, takzvanou horní a dolní. Na horní se čeká 10 až 15 minut, zruší-li se ta spodní, bude se čekat až 40 minut, což je nepředstavitelné,“ citoval bystrckého starostu Tomáše Kratochvíla server iDNES.cz.

Podobné je to ve zhruba dvacetitisícovém Žďáru nad Sázavou, kde se zavřou dvě pobočky ze tří. „Zvlášť ta v Brodské ulici může obyvatele docela zabolet, protože sídliště Žďár 3 je velké a je tam dost lidí seniorního věku,“ řekl starosta Martin Mrkos.

V Českých Budějovicích se zavře pět ze stávajících třinácti poboček. Ke zrušeným se zařadí i ta z velkého sídliště Šumava či frekventovaná pošta fungující v obchoďáku Globus. A další příklad – pobočka na chrudimském sídlišti U Stadionu má spádovost osm tisíc obyvatel, přesto má skončit. Přitom dle starosty Františka Pilného se už teď na hlavní poště na Resselově náměstí tvoří ve špičce dlouhé fronty.

Státní podnik zruší pobočku i v obchodním centru Lužiny v Praze, která je nedaleko vstupu do metra a především se nachází na velkém sídliště Lužiny. Podobnou charakteristiku mají i dvě pobočky v Uherském Hradišti – také jsou na velkých sídlištích a rovněž mají skončit.

„Budu muset chodit až do centra Uherského Hradiště, což mám z domova skoro tři kilometry. S roční dcerou to bude akce na půl dne. Teď to mám na poštu asi deset minut pěšky, což je pohodlnější,“ řekla serveru Lidovky.cz Eva Pospíšilová, která bydlí v části Mařatice.

Starosta města Stanislav Blaha uvedl, že plánované rušení s ním nikdo nekonzultoval a dozvěděl se o něm v pátek dopoledne. Podobně jako starostové dalších měst v Česku.