Česko šije roušky. Kvůli koronaviru berou lidé do rukou jehly a nitě, připojila se i Dagmar Havlová

Praha Opatření proti šíření koronaviru nabývají na síle. Ministři vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí vyzvali obyvatele, aby ven vyráželi už pouze s rouškami nasazenými na obličeji.

„Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste si, když vycházíte z domova – ať už do zaměstnání, nebo na procházku –, zakryli ústa buď rouškou, šálou, či šátkem,“ apeloval na lidi Hamáček.



Ochranných pomůcek je ale nedostatek. Chybějí často i pro lékaře a zdravotníky, kteří se s nákazou potýkají v první linii.

Lidé, kteří se potřebují chránit, proto mnohdy improvizují a vyrábějí si ústenky sami. Z toho důvodu vláda mimořádně rozhodla, že obchody s látkami a textilní galanterie zůstanou i v době všeobecné karantény otevřené.

Částečně by se situace měla zlepšit v nejbližších dnech. „Každý den objednáváme respirátory a ústenky. Dnes dorazilo do meziskladu Správy státních hmotných rezerv dalších 50 tisíc respirátorů, které okamžitě budou distribuovány do nemocnic. A zítra dorazí dalších 100 tisíc ústenek. V pátek očekáváme velkou dodávku 1,4 milionu respirátorů,“ napsal Vojtěch včera vpodvečer.

Česká republika také podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připravuje vypravení sedmi letadel, která by měla v úterý a ve středu pro zdravotnický materiál odletět do Číny.



Vojtěch občany vyzval, aby si při nedostatku ochranných prostředků poradili jinak. „Pro zajištění roušek děláme maximum, nyní jich máme objednáno několik milionů kusů. Ale podobně účinnou ochranu máme už teď každý doma. Používáním šátku chráníte sebe i své okolí,“ napsal.

Občany nabádal, aby zůstávali doma. Když už musejí do společnosti, mají si chránit nos, ústa a oči. „Stačí jednoduchý šátek a do něj vložit kapesníček,“ poznamenal. „A prosím, nedotýkejte se předmětů bez rukavic,“ dodal.

Šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula nečeká, že by stát musel dál dramaticky zpřísnit opatření a omezení kvůli nákaze, například že by lidé nemohli vůbec vycházet z domova nebo že by přestala fungovat veřejná doprava.

Od půlnoci na úterý není v Praze možné jezdit MHD bez roušky nebo jiné ochrany úst a nosu. Lidé s nechráněnou tváří nebudou do autobusů, metra či tramvají vpuštěni. „Kdo má roušku, ať si ji vezme, ten, kdo ji nemá, si může ušít bavlněnou,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). K tomu, aby nevpouštěli dovnitř lidi bez ochranných roušek, vyzval také obchodníky. Mnozí odborníci upozorňují, že samy roušky k ochraně před nákazou nestačí. Mohou ale zabránit jejímu šíření.

Nadále je třeba si pravidelně mít ruce mýdlem či dezinfekčním gelem, nesahat si na obličej, do úst a očí.

Kvůli nedostatku ochranných pomůcek lidé začali improvizovat. Čím dál častěji sahají po jehlách a nitích a zkoušejí si roušky vyrobit sami. Návody na tvorbu ochrany úst a dýchacích cest lze najít na internetu, například ve facebookové skupině Česko šije roušky.

„Teď šijeme bílé dvouvrstvé, plátno je stoprocentní bavlna, dlouhé plátěné šňůry. Řasením se dobře přizpůsobí nad nos a pod bradu. Opakované použití, praní klidně až na devadesát stupňů. Osobní odběr Praha,“ píše ve zmíněné skupině jeden z uživatelů, Radek Kouřil. Lidé si na sociální síti vyměňují nejen návody, jak roušky šít. Jedni nabízejí, že je pro někoho vyrobí, jiní zase shánějí, kdo by pro ně nebo jejich blízké ochranné pomůcky ušil.

Výrobní postupy kolují i jinde, lidé se v nich však často shodují, že nejlepším materiálem je právě kvalitní bavlna bez příměsí. Na ušití jedné roušky je podle základního návodu potřeba látka o rozměrech 20 krát 20 centimetrů a čtyři provázky nebo tkalouny o délce 40 centimetrů nebo dva o dvojnásobné délce. Jako filtrační materiál lze aplikovat například perlan, tedy netkanou textilii, která se v nemocnicích používá jako jednorázová hygienická podložka na lůžku pro pacienty.

„Účinné roušky lze vyrobit z látky, která se dá vyvařit nebo prát alespoň na 60 stupňů a vyžehlit (například prostěradlo). Ideálním materiálem je nanovlákno, ale to se dá těžko sehnat,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí středočeské hygieny Dana Šalamunová.

Švadleny se hlásí

Nedostatek ochranných pomůcek vyburcoval dobrovolníky přímo z oboru. „Hlásí se nám členové z řad textilních firem a jiných výrobních podniků s nabídkou okamžité pomoci ušitím ochranných roušek. Stejně tak se hlásí firmy z chemického průmyslu s nabídkou přípravy dezinfekčních roztoků. Tyto kontakty obratem předáváme ministerstvu průmyslu ke koordinaci výroby,“ oznámil v pondělí prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Ruku k dílu přikládají i známé osobnosti veřejného života, například bývalá první dáma Dagmar Havlová, která na Facebooku vyzvala další dobrovolníky.

Dagmar Havlová Veškrnová (Facebook) Moji milí,



rozhodli jsme se pomoci zdravotníkům v nemocnicích a hospicech. U mé divadelní garderobky Ivetky pro ně šijeme roušky s pár přáteli. Prosíme, pomohl by nám někdo tyto jednoduché roušky šít, nebo alespoň přežehlovat a stříhat? Ozvěte se na nadační e-mail nadace@vize.cz



Děkuji...

Vaše Dagmar Havlová To se mi líbí (188)Komentáře (188)

Zapojila se i populární zpěvačka, původním povoláním švadlena, Lucie Bílá, která výzvu zveřejnila na Instagramu.

Své volné kapacity nabízí také například zlínské městské divadlo, které, stejně jako řada dalších kulturních institucí v zemi, musí v době hrozící nákazy zůstat pro diváky uzavřené. Vlastní krejčovské dílny proto hodlá využít právě k šití roušek pro zdravotníky. Na sociálních sítích zveřejnilo výzvu k dodání co nejhustší stoprocentní bavlny, z níž by je zaměstnanci vyráběli. Ale nejen oni. „Hlásí se mnoho žen, které chtějí přijít šít sem k nám,“ popsal ředitel divadla Petr Michálek.



Roušky jen pro nemocné?

S vlastnoručním šitím roušek začali lidé v Asii, odkud se obávaný nový koronavirus začal šířit do zbytku světa. Také v Japonsku a Číně se po vypuknutí epidemie (která posléze přerostla v pandemii) potýkali s nedostatkem ochrany proti šíření nákazy. Podle japonské tiskové agentury Kjódó se Číňané uchylovali i k poněkud bizarním řešením, jako je používání ovocných slupek, plastových lahví, vložek, a dokonce podprsenek coby improvizovaných ochranných masek. V Japonsku se ručně vyráběné masky staly hitem sociálních sítí. Zabodoval i časopis zaměřený na ruční práce, který na internetu zveřejnil návod na jednoduchou výrobu roušky.

Zatímco v Česku politici lidi nabádají k plošnému nošení obličejových ochran, Světová zdravotnická organizace (WHO) je v přístupu k nim mnohem střídmější. Zdraví lidé by je podle ní měli navlékat v případě, že se sami starají o někoho nakaženého. „WHO doporučuje nošení roušek pouze ve specifických případech. Pokud kašlete, máte horečku a obtíže s dýcháním, měli byste si ji navléci a vyhledat pomoc lékařů. Pokud tyto symptomy nemáte, nepotřebujete masku nosit, protože není žádný důkaz, že chrání lidi, kteří nejsou nemocní,“ řekla Christine Francisová, konzultantka WHO pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění.

Podobná doporučení se objevují v řadě západních médií. Hlavně ve Velké Británii a USA. Tamní přístup je takový, že obličejovou masku má nasadit zejména ten, kdo je sám nakažen, aby ochránil ostatní před nemocí, již by mohl roznášet. Specialisté za kanálem La Manche i za Atlantikem lidem jako hlavní prevenci doporučují, aby si hlavně dostatečně a často myli ruce a nesahali si do obličeje a očí neumytými končetinami.