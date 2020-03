Pokud by praktičtí doktoři zavřeli ordinace, nemocnice nápor pacientů nezvládnou, říká lékař

Současná situace v Česku se dotýká všech, včetně praktických lékařů. Nedostatek roušek v ordinacích, často zmatení pacienti a jejich neustálá edukace. „Snažíme se pacientům vysvětlovat, proč nikdy nekašlat do ruky a do kapesníku, ale do rukávu. A proč nosit roušky, pokud je mají. Oddělujeme od sebe v rámci dne pacienty s respiračními problémy a ty s chronickými obtížemi," vysvětluje současnou situací v českých ordinacích praktický lékař Radoslav Svoboda.

Radoslav Svoboda

Lidovky.cz: Jak jste na tom v současné době s ochrannými pomůckami?

Je jich nedostatek, ordinujeme bez nich, ale samozřejmě i my se snažíme eliminovat nebezpečí nákazy. Pacienty s respiračními problémy objednáváme v určité hodiny tak, aby se nepotkali s ostatními. Čekáme nyní až nám je patřičné orgány přidělí, zatím přišly tři. Spadáme pod kraj, zatím se situace jeví chaoticky. Nechci být kritický, ale stav je vážný a myslím, že by nebylo od věci, pakliže by byl řešen vojensky. Vojenská epidemiologie je u nás na velice vysoké úrovni a můžeme být velmi rádi, že náměstek ministra zdravotnictví je profesor Roman Prymula, který této problematice rozumí, takže je potřeba brát všechna jeho rozhodnutí na zřetel.

Lidovky.cz: Praktičtí lékaři jsou nyní velmi ohrožená skupina, právě i z toho důvodu, že ochranné pomůcky chybí. Jak postupujete?

Jak jsem říkal, selektujeme pacienty během dne tak, aby se co nejméně potkávali ti, kteří mají respirační problémy s těmi, kteří je nemají. Důležitá je samozřejmě hygiena, to platí bez rozdílu pro všechny. Mýt si ruce je základ. Snažíme se také pacienty edukovat, vysvětlujeme jim, proč nikdy nekašlat do ruky a do kapesníku, ale do rukávu. A pokud možno nosit roušky. Mnoho pacientů, kteří se vracejí ze zahraničí také telefonuje, ale těch zde není tolik. Těm vystavujeme bez problému karanténu. Pokud stav není vážný, doporučuji nejdříve paralen, když se stav horší, buď já a nebo sestřička jezdíme za nimi. Vyšetříme CRP, uděláme výtěry, což v domácím prostředí není problém. V současné chvíli je nejlepší ochranou pro všechny být doma a zbytečně nikam nechodit. Ukazuje se také výhoda e-receptů, takže mnozí pacienti ani do ordinace nemusí, my jim je pošleme.

Lidovky.cz: V čem teď spatřujete naopak problém?

Myslím si, že vláda řeší nastalou situaci na profesionální úrovni, ale brzdou jsou některé úřady a úředníci. Jsou firmy, ve kterých pracují Ukrajinci, kteří mají tříměsíční vízum, teď se mají vracet domů a na hranicích čekají další Ukrajinci, kteří by je měli nahradit, to je ale nyní nereálné. Možná by stálo za zvážení víza prodlužovat, aby zde mohli zůstat. Mnoho firem se tak i dostává do potíží. Další věc je, že například firma Zenit, která vyrábí dezinfekční prostředky, používá líh, pokud vím, tak hlavně methanol, který je osvobozen od spotřební daně. Nyní ho mají nedostatek, ačkoli je nedaleko lihovar. Nicméně domluvu komplikují úředníci, protože nejsou schopni osvobodit líh z lihovaru od spotřební daně, aby firma mohla vyrábět dostatečně a uspokojit tak současnou zvýšenou poptávku. Zdá se mi, že trochu zmizela mezi úředníky odvaha cokoli rychle rozhodnout.

Lidovky.cz: Jak se díváte na doporučení vlády, aby praktičtí lékaři zavřeli ordinace, pakliže nemají dostatek roušek a ochranných pomůcek?

Myslím, že by bylo spíše na místě přemýšlet, jak zajistit dostatek roušek a jak praktickým doktorům pomoci, protože se domnívám, že kdybychom zavřeli ordinace, nemocnice nápor pacientů nezvládnou. Za den ke mně dorazí v průměru 50 lidí, ale někdy je to i 150. Myslím, že pro nemocnice by to bylo velké zatížení.

Lidovky.cz: Tím, že je stále nedostatek roušek, mnozí lidé si je doma vyrábí doma. Jsou takové roušky k něčemu?

Ať si lidé roušky vyrábí, samozřejmě nezamezí tomu, aby se nakazili, ale minimálně nenakazí ostatní, pokud by nemocní byli. I podomácku vyrobené roušky tomu zabrání. Hleny i sliny to zachytí. Z toho samého důvodu nosí na operačním sále chirurgové roušky, neochrání sebe, ale nenakazí pacienty, pokud by oni sami nemocní byli.

Lidovky.cz: Mají lidé tedy nějakou možnost, kromě toho, že zůstanou co nejvíce doma a budou dodržovat hygienu, se koronaviru ubránit?

Rozhodně by se teď měli řádně stravovat a nedržet nesmyslné diety, které tělo mohou poškodit. Na podporu imunity bych rozhodně doporučil vysoké dávky vitaminu C, nejlépe v liposomální formě, která se velmi dobře vstřebává. Doporučuje se preventivně užívat dva až tři gramy denně. Běžně dostupný vitamin C je rozpustný ve vodě, a bez této technologie se ho vstřebává velice málo. Maximálně asi 200 mg, proto liposomální forma. Upozornil bych, že na rozdíl od prakticky všech zvířat si člověk vitamin C nedokáže sám syntetizovat. Určitě bych doporučil kolostrum, které je na trhu také v liposomální formě. Kolostrum má úžasný vliv na mikrobiom ve střevě. Zde je potřeba poznamenat, že každý člověk ho má jedinečný, je to stejné jako u DNA. Mikrobiom, tedy směs bakterií, si neseme od porodu, miminka si jej nesou od matky, první dávku mají od matky, pakliže ho má matka narušený nebo se dítě narodí císařským řezem, je takový mikrobion narušený také, ale to je jen taková vsuvka. Určitě bych nezapomněl přikoupit vitamín D, toho mají lidé obecně nedostatek, především senioři. Pakliže prevenci vezmete vážně, zařadil bych také glutathion, což je velmi silný antioxidant a hlavní složka hlívy ústřičné.

Lidovky.cz: Co si mohu představit pod názvem liposomální forma?

To je technologie, která se začala používat v USA, účinné molekuly jsou obaleny tukem, takže velmi dobře vstřebává do těla.

Lidovky.cz: Je nějaká stravovací chyba, které bychom se nyní měli vyvarovat?

Zejména senioři podceňují výživu, často mají nedostatek bílkovin v těle. Bílkoviny jsou pro organismus klíčové. Když máme nedostatek bílkovin, tělo není schopno mít tu správnou obranyschopnost a je náchylnější. Rád bych také upozornil občany, že není proč se bát očkování, což sice nesouvisí se stravováním, ale je to také velmi důležité. I v dnešní době umírají lidé na chřipku naprosto zbytečně, zmiňuji to především proto, že třeba jednou budeme mít vakcínu proti koronaviru. Očkování by pak samozřejmě bylo na místě. Teď jsme svědky toho, co může napáchat jedna infekční choroba. V této souvislosti bych také rád apeloval na lidi, kteří po svých lékařích často i vyžadují antibiotika, ať to nedělají, tělo si velmi rychle vytvoří rezistenci. Teď je doba se zamyslet i nad tímto problémem, jinak lidstvu hrozí, že se vrátí o sto let zpět. Umírat se pak bude na běžné infekce. Zde bych zmínil i to, aby lidé pamatovali na to, že antibiotika ničí již zmíněný mikrobiom. Vždy užívejte s antibiotiky probiotika a jezte potraviny bohaté na vlákninu.

Lidovky.cz: Dnes už se ví, že mnoho chorob a imunita souvisí právě s mikrobiomem a stavem našich střev.

Ano, to je pravda, právě proto bychom je od malička měli držet v optimálním stavu. To lze především stravou, ale u dětí mohou mnoho ovlivnit rodiče. Špatné stravovací návyky vznikají vždy v rodině. To je jedna věc, druhá věc je, že dnes už se ví, že mnoho alergií má souvislost právě s tím, že mají děti špatný mikrobiom. Ten úzce souvisí s imunitou a problém je na světě. Většina dětí, která žije se zvířaty odmalička, alergiemi netrpí, právě proto, že nevyrostly ve „sterilním“ prostředí. Pro imunitu je dobré, když se posiluje od raného věku. Když se nad tím totiž zamyslíte a poskládáte si jednotlivé dílky, skončíte u toho, že všechno souvisí se vším. Mimochodem i očkování stimuluje imunitu a brání nebezpečným chorobám ohrožovat naše životy.

Lidovky.cz: Co ještě je pro imunitu a správné fungování těla důležité?

Určitě pohyb, ten by lidé neměli zanedbávat nejen teď, ale vždy. A už u dětí by se měl podporovat rozvoj pohybového aparátu správně. Bohužel v dnešní době se stále častěji setkávám s defekty páteře, předsunutého krku, za to mohou nejvíce mobily a s tím, že jsou děti takzvaně nešikovné. Z toho vzniká mnoho problémů. Nedostatek pohybu může za nárůst pacientů s cukrovkou a to i v dětském věku. Vím, že to s koronavirem nesouvisí, ale myslím, že teď je pravý čas, aby se lidé zamysleli nad všemi aspekty svého života a uvědomili si, že je ovlivňují a jejich děti také.