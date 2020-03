WHO pochválila Vietnam za boj s koronavirem. Hrozbu z Číny ustál, teď jej dusí vlna nákazy z Evropy

HANOJ Zvýšené kontroly na letištích zahájil Vietnam ještě před tím, než zjistil první případ nákazy. Následně uzavřel pozemní hranici s Čínou a zrušil lety do postižených oblastí. Roušky zdarma, zavřené školy, rušení společenských akcí, vývoj rychlejšího testovacího setu. To jsou jedny z důvodů, proč se Vietnamu podařilo udržet počet nemocných extrémně nízko a dodnes neohlásil jediné úmrtí. Proč bychom se měli v boji proti šíření nákazy od Vietnamu inspirovat, popsala pro Lidovky.cz Lucie Pštrosová.

Když jsme se s Lucií Pštrosovou, která žije čtyři roky ve Vietnamu, domlouvaly na rozhovoru ohledně tamních opatření proti šíření koronaviru, netušily jsme, že budeme mluvit o první a druhé vlně nákazy.

Ještě na začátku března měli ve Vietnamu totiž dost důvodů k oslavám. Přestože s Čínou sousedí, evidovali jen 16 nakažených, ti se navíc všichni úspěšně vyléčili. Koronavirus se v 98milionové zemi příliš nešíří ani do nynějška. K 15.3. bylo 57 nakažených, včetně českého občana a Brita.

Že by proto, že by s Čínou Vietnamci nepřicházeli do styku? Právě naopak. „Turisté sem jezdí z 80 procent z Jihovýchodní Asie. Samotní Číňané tvoří asi třetinu ze všech turistů. Za nimi následují Korejci, Japonci, a pak až Američané a Evropané,” popisuje z Vietnamu Pštrosová. „V některých oblastech teď došlo k poklesu turistů o 60 procent. Některé hotely měly z 99 procent čínskou klientelu, může to být pro ně tedy i likvidační. Domácí aerolinky prodělávají miliony dolarů denně.“

Pro vietnamskou ekonomiku jsou taky naprosto zásadní obchodní styky s těžce zasaženou Čínou a Jižní Koreou. „Co se týká obchodu, poslední průzkum ukázal, že skoro 74 procent firem by mohlo jít do bankrotu, pokud by epidemie trvala déle jak 6 měsíců. Nejhůř jsou na tom teď sektory elektroniky, textilního a oděvního průmyslu a dřevozpracující průmysl. Hlavními dodavateli materiálů byla Čína a Jižní Korea. Firmy proto hledají alternativní zdroje k pokračování výroby. Vláda nabídla podporu podnikatelům v podobě odpuštění daní či odložení jejich plateb,” tvrdí Lucie.



Pochvala od WHO

První vlna epidemie zasáhla Vietnam ke konci ledna, pár dnů před začátkem nového lunárního roku Tet. Tedy v době, kdy jsou letiště plná lidí, kteří cestují za svými rodinami. Všechno nasvědčovalo tomu, že se ve Vietnamu nákaza rychle rozšíří. Vietnam ale svými opatřeními překvapil samotnou světovou zdravotnickou organizaci WHO. Ta označila Vietnam za zemi, která dokázala rychle a efektivně nastavit opatření k ochraně celé komunity.

„Ještě před tím, než byl ve Vietnamu první případ nákazy prokázán, byla na letištích zvýšena kontrola tělesné teploty a vydáno prohlášení o ochraně komunity v podobě zvýšené hygieny. S prvním úmrtím v Číně se opatření na letištích o to víc zpřísnila. Každý, kdo měl zvýšenou teplotu a prokazoval známky nachlazení, byl odveden na vyšetření a případnou izolaci. Dne 30.1. byla pozemní hranice s Čínou uzavřena a celé dny se v lesích a na cestách v okolí hranic pohybují vojáci.

Dne 1.2. byla ve Vietnamu vyhlášena epidemie a s tím souvisela mnohá opatření. Následovalo postupné rušení letů mezi Vietnamem a Čínou, poté i Jižní Koreou (nyní se na seznam přidal Írán, Hong Kong a Itálie).

Byla vytvořena informační telefonní linka, 30 testovacích center a sestaveno 45 týmů zdravotníků, kteří byli vyčleněni ve velkých nemocnicích po celém Vietnamu k rychlému řešení možné nákazy.

Po celém Vietnamu se umístily informační tabule o základní hygieně, nošení roušky, dezinfekci rukou. Lidé pracující ve službách byli a jsou vybízeni k osvětě a k tomu, aby měli k dispozici dezinfekce a roušky zdarma. Osvěta a informovanost obyvatel probíhala i prostřednictvím sociálních sítí a sms zpráv, kterými Ministerstvo zdravotnictví rozesílalo novinky.

Po městech se během první vlny umístila stanoviště, kde bylo možné si roušku vzít zdarma. I lékárny či samotní občané vypomáhali jako podpora komunity.

Dále se zrušily veškeré kulturní akce a aktivity, které by mohly přilákat velké davy lidí. Školy byly dočasně uzavřeny a vzhledem k druhé vlně uzavřeny ještě zůstanou.

Ve Vietnamu také vyvinuli testovací set, který dokáže otestovat přítomnost koronaviru do 24 hodin (původně to trvalo 4-5 dnů).

V Hanoji byl přerušen i noční trh a víkendová promenáda okolo jezera Hoan Khiem.

Prozatím byl přesunut kulturní festival Huyen Tran v Hue z dubna na srpen a byl zrušen známý mezinárodní festival ohňostrojů v Danangu konající se začátkem července.” popisuje změny Lucie.

“Corona free” radost netrvala dlouho

To vše se povedlo v zemi, kde žije 98 milionů obyvatel. A ačkoliv se Vietnam velmi dynamicky rozvíjí, stále je zemí rozvojovou. Za pohotovu, striktní a efektivní reakci Vietnamu na šíření koronaviru můžou i zkušenosti z roku 2003 se SARS.

Lucy in vietnam Pro Lucii Pštrosovou je Vietnam jejím druhým domovem čtyři roky. Pracuje jako průvodkyně a delegátka pro českou a slovenskou klientelu.

Základnu má v hlavním městě Hanoji, ale s klienty jezdí od severu k jihu.

“Náplní mé práce je seznámit klienty s Vietnamem a jeho historií, zvyklostmi, kulturou a běžným životem. Vzhledem k mému místnímu životu, mám na Vietnam dvojí pohled - český a právě i vietnamský. Možná proto mi někteří místní říkají, že znám Vietnam lépe než oni samotní. Na rozdíl od některých jsem měla a stále mám možnost cestovat nejen po celém Vietnamu. Když vláda oznámila první případ nakažení koronavirem v Saigonu, právě jsem tam byla také a vyprovázela skupinu, ” říká sama Lucie.



Informace o epidemii ve Vietnamu Lucie čerpá z vládních stránek a místních novin. Ověřovat, doplňovat i překládat zdroje jí pomáhají přátelé a příbuzní.



Paradoxem je, že ve chvíli, kdy chtěl Vietnam oficiálně prohlásit, že je “corona free”, přivezla mladá Vietnamka domů virus až z Evropy. „Kontrolou prošla bez problémů, protože ještě v tu chvíli neměla teplotu,” sledovala případ Lucie. „Dne 5.3. přišla s teplotou a silným kašlem do nemocnice. Už večer oblast jejího bydliště uzavřeli do karantény (68 domů se 189 obyvateli) a následující dopoledne byla oblast vydezinfikována týmem vojáků.

Tato Vietnamka přišla do styku s 217 lidmi na palubě letadla, personálem v nemocnici, s rodinou a zaměstnanci (hospodyně a osobní řidič). Vláda se tedy rozhodla vystopovat všechny, kteří s ní a všemi v letadle přišli do styku. O spolupráci a případná opatření vietnamská vláda požádala i velvyslanectví Francie, Itálie a Velké Británie a vietnamská velvyslanectví v uvedených zemích,” popisuje Lucie důslednost, s kterou Vietnam proti koronaviru opět bojuje.

„Cestující z Číny, Jižní Koreje, Hong Kongu a Itálie po příletu na letiště vystupují v oddělených částech a jsou poslání přímo speciálním autobusem do čtrnáctidenní karantény. Od soboty 7.3. musí také každý před příletem vyplnit online formulář o svém zdravotním stavu. Turisté z vybraných evropských zemí nebudou vpuštěni přes pozemní hranici s Kambodžou. Mezi těmi zeměmi je právě i Česká republika.

Těm, co jsou z nařízení v domácí karanténě, vláda mimochodem dodává jídlo,” přibližuje aktuální vládní opatření Lucie.

Díky uzavřeným hranicím není kam vyvážet ovoce

Nálety na obchody, jaké zažíváme u nás, podle Lucie přišly do Vietnamu až s druhou vlnou nákazy. Vietnamci se zpočátku drželi svých zvyků nakupovat denně čerstvé suroviny jako bylinky, zeleninu, maso. V druhé vlně se nahrnuli do obchodů pro instantní nudle, vejce a rýži.

Uzavření hranic a přerušení exportu do Číny pocítili tamní zemědělci. „Velké množství ovoce jako například růžové dračí ovoce či vodní melouny nebylo možné vyvézt do Číny. Tak místní začali ovoce vykupovat a vymýšlet jejich jiné využití tak, aby podpořili zemědělce. Například právě ze zmíněného dračího ovoce si dnes můžete koupit bagety, rýžový papír nebo rýžové nudle narůžovělé barvy. To samé i z vodního melounu. Ten byl dokonce na jihu na některých místech rozdáván zdarma, jen aby neskončil na kompostu,” vyzdvihuje Lucie lidskou solidaritu.

Prázdnější ulice, roušky a smog

Jak vypadá podle Lucie život v ulicích Hanoje? „V ulicích je méně lidí a menší provoz, než tomu bylo před koronou. Lidé jedí více doma a nechodí tak často do restaurací jako předtím. Vyhýbají se davům. I když by vám to možná po příjezdu vůbec nepřišlo, protože ten organizovaný chaos nezmizel úplně. Moji klienti si toho nejvíce všímají u památek či v turistických místech. Některá místa svou liduprázdností totiž připomínají Vietnam před mnoha lety.”

Všední Luciin život epidemie zatím výrazně neovlivnila. “Řekla bych jen, že více používáme dezinfekci a roušky. Měření teploty, dezinfekce i nošení roušky beru jako samozřejmost. Syn tráví hodně času hlavně doma s prarodiči. Když nás tady v Hanoji nedostane korona, tak to bude smog. Kvalita ovzduší se hlavně tady v Hanoji bohužel zhoršuje,” uvádí.

Na druhou stranu ale hrozba šířícího se viru ohrožuje její práci. „Lidé mají obavu vycestovat do Vietnamu a nějaká ta storna zájezdů proběhla. Přijde mi, že ty obavy jsou zpravidla z možné karantény než nákazy jako takové. Během první vlny byla v ČR opravdu velká mediální masáž ohledně nákazy ve Vietnamu, hlavně o uzavřené oblasti Son Lai. Proto jsem také začala více psát o aktuální situaci na svých stránkách Lucy in Vietnam.”

Ve Vietnamu se stále sleduje, kdo mohl přijít do styku s potenciálním nakaženým. Z toho důvodu se i sama Lucie ocitla v karanténě. Z té ji ale díky příznivým výsledkům testů osmi Britů, s nimiž přišla do styku, brzy propustili.

Vietnamská vláda aktuálně oznámila, že od 16.3. musí všichni na území Vietnamu povinně nosit na veřejnosti roušky.