Koronavirus ohrožuje sport. Bude se letos konat Giro, Roland Garros, MS v hokeji, EURO či olympiáda?

KORONAVIRUS VS. SPORT Průběžně aktualizujeme, nejvýše nejnovější zprávy Na Slovensku se po nařízení vlády nesmějí dva týdny konat žádné sportovní akce. Opatření proti šíření koronaviru nejvíce dolehne na hokejovou extraligu, jež měla tento týden na programu závěrečná tři kola nadstavby před startem play off. Nejvyšší fotbalovou ligu zase o víkendu čekalo kompletní první kolo nadstavbové části.

Italský olympijský výbor (CONI) vyzval k tomu, aby se kvůli epidemii koronaviru zastavily minimálně do 3. dubna všechny sportovní soutěže v zemi. Týkat se to má i fotbalové Serie A, ne však fotbalových týmů v evropských pohárových soutěžích.

Italský olympijský výbor (CONI) vyzval k tomu, aby se kvůli epidemii koronaviru zastavily minimálně do 3. dubna všechny sportovní soutěže v zemi. Týkat se to má i fotbalové Serie A, ne však fotbalových týmů v evropských pohárových soutěžích. Fotbalisté Paris St. Germain odehrají kvůli šíření nového typu koronaviru středeční odvetné osmifinále Ligy mistrů s Dortmundem bez diváků. Oznámila to pařížská policie po dohodě s národním krizovým štábem. V Evropské lize je ohrožena odveta osmifinále v Basileji, kde švýcarské úřady zakázaly odehrát 19. března zápas s Frankfurtem.

Čtvrtý zápas čtvrtfinálové série mezinárodní hokejové ligy EBEL mezi Znojmem a Bolzanem se v úterý na ledě italského týmu neodehrál. Důvodem jsou opatření proti šíření nového typu koronaviru. Duel by se měl s největší pravděpodobností uskutečnit na neutrální půdě v dosud neurčeném termínu.



Konec sezony skokanů na lyžích a sjezdařů se ve Slovinsku odehraje bez diváků. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru nebudou smět fanoušci tento víkend na Světový pohár lyžařů v Kranjské Goře ani týden nato na mistrovství světa v letech v Planici.



Sportovní akce budou bez diváků kvůli epidemii koronaviru také ve Francii. Tamní úřady rozhodly, že na jednotlivá klání může maximálně tisícovka lidí. Opatření, které podle ministra sportu potrvá nejméně do 15. dubna, se mimo jiné dotkne všech zápasů francouzské fotbalové ligy.



Sportovní akce budou bez diváků kvůli epidemii koronaviru také ve Francii. Tamní úřady rozhodly, že na jednotlivá klání může maximálně tisícovka lidí. Opatření, které podle ministra sportu potrvá nejméně do 15. dubna, se mimo jiné dotkne všech zápasů francouzské fotbalové ligy. Italský svaz zimních sportů (FISI) ukončil kvůli epidemii koronaviru veškeré aktivity. S okamžitou platností byly zrušeny soutěže, zastaveno vysílání sportovců na akce i samotná příprava, a to na všech výkonnostních úrovních. Vedení FISI to dnes oznámilo na svém webu.



Judista Lukáš Krpálek kvůli koronaviru zamíří na kemp do Brazílie místo plánovaného Japonska, kam po uzavření univerzit odletět nemůže. Před olympijskými hrami v Tokiu, kde bude chtít po přestupu do nejtěžší kategorie navázat na zlato z Ria de Janeiro, bude pro Krpálka prvním vrcholem sezony evropský šampionát v Praze. Úřadující mistr světa doufá, že na něm nebudou chybět diváci.



V Japonsku se kvůli epidemii koronaviru nerozběhne v původním termínu populární baseballová profesionální liga. V zemi, ve které mají zhruba za čtyři měsíce začít olympijské hry s dějištěm v Tokiu, se až do konce března nebude hrát ani nejvyšší fotbalová soutěž.



Březnové a červnové zápasy asijské kvalifikace o postup na fotbalové mistrovství světa 2022 v Kataru budou kvůli šíření koronaviru odloženy. Informovala o tom Mezinárodní fotbalová federace FIFA. O náhradních termínech rozhodnou FIFA a Asijská konfederace AFC později.



Slavnostní zapálení olympijské pochodně pro hry v Tokiu se ve čtvrtek kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem uskuteční bez diváků. Rozhodl o tom dnes Řecký olympijský výbor. Starosta starověké Olympie zároveň požádal mezinárodní výbor MOV, aby slavnostní ceremoniál byl přeložen až na květen.



Tenisový turnaj mužů a žen v americkém Indian Wells, který je považován za nejprestižnější akci po grandslamech, byl zrušen. Organizátoři se tak rozhodli kvůli nebezpečí šíření nového typu koronaviru. Hvězdně obsazený kalifornský turnaj byl odvolán jen pár hodin před začátkem na doporučení lékařů. V oblasti byl totiž potvrzen první případ nemoci.



Po Itálii budou sportovní akce bez diváků kvůli koronaviru také v Řecku. Opatření potrvá podle agentury AFP nejméně dva týdny. Dnešní nařízení ministra zdravotnictví se týká i čtvrtečního zápasu Evropské ligy mezi fotbalisty Olympiakosu Pireus a Wolverhamptonu. V Řecku je zatím přes 70 ohlášených případů nákazy koronavirem.



Velká cena Bahrajnu formule 1 se 22. března kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem pojede bez diváků. Oznámili to pořadatelé druhého závodu sezony. Minulý rok během třídenního programu dorazilo na okruh v Sáchiru rekordních 97 tisíc fanoušků, z toho 34 tisíc navštívilo nedělní závod pod umělým osvětlením.



Kvůli riziku šíření koronaviru zrušila mezinárodní hokejová federace IIHF ženské mistrovství světa, které mělo i s účastí českého týmu začít 31. března v Kanadě. Agentuře AP to řekl předseda IIHF René Fasel, podle nějž bylo rozhodnutí přijato v zájmu zdraví hráček i diváků.



Barcelonský maraton se stal další sportovní obětí zaváděných opatření proti šíření koronaviru. Pořadatelé oznámili, že závod plánovaný na příští neděli po schůzce se zástupci města a státních i regionálních zdravotních úřadů přeložili. Náhradní termín stanovili na 25. října.



Vedení basketbalové NBA vyzvalo kluby, aby se kvůli šíření nákazy koronavirem připravily na možnost hrát zápasy bez diváků. Liga o tom informovala v pátek, na což hvězda Los Angeles Lakers LeBron James zareagoval prohlášením, že on před prázdnými tribunami nastupovat nebude.



Kvůli epidemii koronaviru se neuskuteční finále Světového poháru ve sjezdovém lyžování, které měla 18. až 22. března hostit Cortina d'Ampezzo. Italská federace zimních sportů dnes pořádání akce odřekla. Česká reprezentantka Ester Ledecká tak obsadí v hodnocení sjezdu druhé místo, které jí patří po osmi odjetých závodech.



Etapový závod Tirreno-Adriatico a tradiční cyklistický monument Milán-Sanremo se v březnu kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Itálii neuskuteční. Pořadatelská společnost RCS, která už ve čtvrtek musela zrušit jarní klasiku Strade Bianche, dnes oznámila, že vzhledem k vládnímu nařízení všechny závody odkládá. Bude se ale snažit najít náhradní termíny.



Vedení fotbalistů Ajaxu Amsterodam nařídilo asistentu trenéra Christianu Poulsenovi a dalším dvěma členům realizačního týmu karanténu kvůli obavám z nakažení koronavirem. Všichni tři se totiž nedávno setkali s bývalým dánským reprezentantem Thomasem Kahlenbergem, u kterého byla nákaza odhalena.



Kvůli šíření koronaviru se pařížský maraton poběží místo 5. dubna až v polovině října. Závod se startem na Champs-Elysées tak stihl podobný osud jako půlmaraton ve francouzské metropoli, který byl v minulém týdnu přeložen z 1. března na začátek září.



Závod se startem na Champs-Elysées tak stihl podobný osud jako půlmaraton ve francouzské metropoli, který byl v minulém týdnu přeložen z 1. března na začátek září. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Itálii byl zrušen sobotní cyklistický závod Strade Bianche v Toskánsku, jenž patří do elitní série World Tour.



Všechny sportovní akce v Itálii se budou minimálně měsíc konat bez diváků.



Mezinárodní olympijský výbor neuvažuje o zrušení nebo odložení her v Tokiu. Byť obavy z šíření nového typu koronaviru přiměly některé země či federace odvolat nebo omezit řadu sportovních akcí, výkonný výbor MOV je pevně přesvědčen, že olympijské hry 24. července začnou.