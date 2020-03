Zákaz sportovních akcí předkolo play off nenaruší. Extraliga i první liga se hrát bude, diváků nesmí být přes sto

Praha Soutěže řízené Českým hokejem včetně extraligy i první ligy budou pokračovat podle rozpisu s maximální návštěvou do 100 diváků. Oznámil to prezident ČSLH Tomáš Král po dnešním jednání s vedením soutěží. V rozehraném play off obou nejvyšších soutěží by se mělo odehrát minimálně předkolo a o dalším postupu budou jednat na svazu zástupci extraligy i první ligy ve středu.

Koronavirus ohrožuje sport, sportovní akce zrušilo i Česko. A co Giro, French Open, olympiáda? Zástupci českého hokeje na mimořádném jednání reagovali na to, že stát kvůli epidemii koronaviru zakázal do odvolání veškeré sportovní akce s účastí přesahující sto osob. Opatření vstoupí v platnost dnes v 18 hodin. V extralize se dnes hrají duely druhého předkola extraligy mezi Olomoucí a Zlínem a Hradcem Králové a Karlovými Vary. V první lize se hrají druhé duely předkola Poruba - Jihlava a Slavia - Třebíč. Svůj turnaj už zrušila například MMA organizace OKTAGON. Již nyní je například jisté, že za zavřenými dveřmi odehrají středeční zápas basketbalistky USK Praha, které ve čtvrtfinále budou hostit italský tým Schio. Klub českých šampionek to oznámil na facebooku.