Tep hokejistů vyskočí až na 200 za minutu, říká o zátěži šampionů lékař. Proč při oslavách nevidí rád alkohol?

Desítky utkání v ligách, k tomu další na turnajích a devět během čtrnácti dnů na světovém šampionátu. Takovou zátěž mají za sebou někteří čeští hráči z týmu mistrů světa.

Hokejisté na ledě zažívají sice krátké, ale maximální zatížení. Pro zvládnutí náporu je důležitá i správná genetická výbava, kterou má třeba legendární Jaromír Jágr, doplnil pro Lidovky.cz odborník Lubomír Nečas, kterému pod rukama prošlo kromě hokejistů také nespočet atletů nebo fotbalistů.

Lidovky.cz: Jak velkou zátěž zažívají hokejoví profesionálové?



Šéf regionálního Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas

Jsou to krátké zátěže, během nějakých dvou minut, kdy jsou na ledě. Při nich se ale musí rychle dostat do vysokých tepových frekvencí. Ty mohou vyskočit až na 200 tepů za minutu. Při této zátěži vyšplhá tlak klidně na 180 na 100. Máme to změřené, skutečně to tak je. Hokejisté musí být trénovaní jednak na svalovou sílu, proto chodí do posilovny, a jednak musí mít vytrvalost, protože právě dosahují zmiňované krátké, ale maximální zátěže.

Lidovky.cz: Jak se musí připravit hokejista před tím, než naskočí do zápasu? A v čem mu může pomoci fyzioterapeut?