Dva náročné dny hokejových oslav. Zdravotníci během finále a při vítání mistrů světa řešili hlavně kolapsy

„Během celého šampionátu jsme ošetřili v hale a fanzóně okolo 300 osob, z nichž tři desítky bylo nutné transportovat do nemocnice. Převažovaly kolapsové stavy, drobné úrazy; co se týká případů intoxikace alkoholem, tak jich v rámci slavení nebylo tolik, jak by se dalo čekat,“ pokračovala.

Lidé podle ní alkohol, především ve fanzóně, samozřejmě pili, ale jako důvod péče záchranářů opilost prý nepřevažovala. „Samozřejmě jestli si někdo dal pivo a upadl, to neřešíme. Jde nám o to, jestli důvodem naší péče bylo to, že ten člověk byl opilý. A to byly jednotky případů,“ upřesnila Poštová s tím, že případy bezvědomí pod vlivem alkoholu pražští zdravotničtí záchranáři neřešili vůbec.

Kolapsy a úrazy většinou neměly s alkoholem nic společného, na vině bylo třeba vedro v hale, uklouznutí na schodech a podobně. Lidé se zkrátka podle Poštové s konzumací alkoholu a následných úrazů drželi spíše zpátky. I když je prý také možné, že si některá menší zranění ošetřili i sami.

Celé hokejové mistrovství světa bylo, co se týče všech příprav a koordinace, pro pražské zdravotnické záchranáře velmi náročné. Záchranáři při zápasech i oslavách byli totiž vyčleněni nad rámec běžného provozu. „Aby se vše zvládlo, měli jsme na květen i pozastavené dovolené. Počty zásahů jsou sice vysoké, ale nebylo to nic, co bychom v rámci takto obrovské akce neočekávali,“ dodala Poštová.

Pyrotechnik u batohu

Napilno měla v neděli a v pondělí i Policie České republiky. „Nedělní večer a noc byla v centru metropole z pohledu pražské policie náročná. Museli jsme řešit několik desítek přestupků a pět trestných činů. Jednalo se o různé výtržnosti spojené s lidmi, kteří byli pod vlivem alkoholu, poškozovali majetek a podobně,“ řekl serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Na osobní svobodě policisté museli omezit celkem dvaatřicet lidí a dvaadvacetkrát použili donucovací prostředky.

V pondělí pak na Staroměstském náměstí při oslavách policisté zajistili jednu osobu pro spáchání přestupku proti občanskému soužití, kdy muž pod vlivem alkoholu napadal verbálně ostatní návštěvníky akce.

„Dále kolem půl sedmé odpoledne zasahoval pyrotechnik u odloženého batohu, ke kterému se nikdo nehlásil. Výbušnina nebyla nenalezena,“ doplnil Rybanský. Městská policie měla na pondělních oslavách na Staroměstském náměstí více než 70 strážníků.