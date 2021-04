ČSSD po sjezdu rozdává odměny. Hanzel údajně za podporu Hamáčka dostane funkci ve státním podniku

Praha Kongresy politických stran bývají klubko spředené z mnoha tichých spojenectví a především zákulisních dohod. Ty začínají nyní, zhruba týden po sjezdu potvrzujícího ve funkci předsedy ČSSD Jana Hamáčka, přecházet do praxe.

Do správní rady státního podniku DIAMO by měl být podle informací serveru Lidovky.cz jmenován ministerstvem průmyslu a obchodu v nejbližších dnech místopředseda sněmovny a šéf moravskoslezské sociální demokracie Tomáš Hanzel. Zdroje uvnitř strany uvádějí, že šlo o obyčejný handl: podporu severu Moravy neměl Hamáček na internetovém sjezdu jistou, pomoci mu s tím měl výměnou za post ve státním podniku právě Hanzel.



„Pokud takovou nabídku dostal, přijal by ji,“ řekl pro Lidovky.cz jeden moravskoslezských sociálních demokratů, jenž si ale přál zůstat v anonymitě. V jeho kraji byly prý před sjezdem hlasy táborů Hamáčka a Petříčka rozdělené víceméně napůl. Hamáček na dotazy do uzávěrky textu neodpověděl.

Hanzel informaci o svém jmenování do dozorčí rady firmy DIAMO potvrdil. Nešlo ale podle něj vůbec o hlasy jeho spolustraníků, jeho zájem o zmíněnou pozici je prý dlouhodobý. „O nominaci jsem požádal našeho pana předsedu cca před dvěma měsíci,“ řekl k tomu.

Časově se to přesně kryje s polovinou února, kdy oznámil svůj úmysl jít proti Hamáčkovi poražený kandidát Tomáš Petříček, jenž byl následkem výsledků sjezdu odvolán z funkce ministra zahraničí. Kdyby tedy Hanzel po svém stranickém šéfovi něco chtěl, byla to ideální doba, kdy začít vyjednávat.

Pravdou ale je, že z počátku roku pochází také rozhodnutí začít předávat právě pod DIAMO část jiného státního podniku: těžebního giganta OKD, který v únoru ukončil činnost dolů Darkov a ČSA v Karviné pro jejich nevýnosnost. Státní podnik DIAMO se věnuje zahlazování činnosti po dělnické těžbě, možná nejznámějším místem působení jsou ostravské laguny plné ropného odpadu po bývalé chemičce Ostramo.

Právě tím svůj zájem vysvětlil i místopředseda sněmovny za ČSSD. Jeho domovským městem je totiž právě Karviná, kterou jako primátor 12 let řídil. „Problematika OKD byla mou téměř každodenní agendou vzhledem k důležitosti firmy v regionu,“ vysvětlil Hanzel, který je přesvědčený, že jeho znalosti a zkušenosti mohou ve státním podniku pomoci. Zdůraznil také, že jakožto poslanec nemá za výkon funkce v dozorčí radě nárok na odměnu.

Zkušenosti se hodí

Do devítičlenné dozorčí rady státního podniku jmenuje resort průmyslu a obchodu šest členů, zbývající tři jsou zástupci zaměstnanců. Odpovědný ministr Karel Havlíček (za ANO) plánované jmenování Hanzela brání taktéž tím, že se zkušenosti exprimátora budou hodit. Přiznal sice, že nešlo o dlouhodobě dohodnutou nominaci, ale stejně jako Hanzel ji dal do souvislosti s tím, že DIAMO přebírá stovky zaměstnanců skomírajícího OKD. „Má také zkušenosti ze statutárních a kontrolních orgánů místních obchodních společností. Tyto kompetence v dozorčí radě státního podniku potřebujeme právě nyní,“ tvrdí ministr.

Popsanou zkušenost Hanzel z Karviné skutečně má, jen se vůbec netýká oblasti, ve které působí státní podnik DIAMO. Od roku 2011 totiž funguje ve správní radě společnosti ČSAD Karviná, která v regionu zajišťuje autobusovou dopravu.

Podle už zmíněného zdroje uvnitř ČSSD měl při vyjednáváních hrát klíčovou roli jiný sociální demokrat z Moravskoslezského kraje. Tím měl být náměstek na ministerstvu kultury Jiří Vzientek. Jeho nadřízeným je ministr též za sociální demokracii Lubomír Zaorálek, shodou okolností ostravský rodák.

Nešlo o handlování s hlasy?

Vzientek po dotazech serveru Lidovky.cz připustil, že na schůzce Hamáčka s Hanzelem byl. „Nešlo ale o žádné handlování s hlasy. Prostě jsme se bavili o tom, kdo by byl jako předseda pro sociální demokracii do budoucna nejlepší,“ řekl Zaorálkův náměstek.

Hamáček dostal v prvním kole volby těsnou nadpoloviční většinu 140 z 270 možných, čímž post předsedy obhájil. Pokud by však většinu nesehnal, ve druhém kolem by to měl zřejmě těžší, hlasy od příznivců exministryně školství Kateřiny Valachové, jež se o post také ucházela, by skončily spíše u Petříčka než Hamáčka, proti kterému se dva zbývající kandidáti silně vymezovali.