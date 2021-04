Hamáček se na sjezdu opřel do premiéra: Spolupráce s ANO je nelehká, s Babišem dvojnásob

Praha Vládní spolupráce s hnutím ANO je pro ČSSD nelehká a od doby, kdy je premiérem Andrej Babiš (ANO), to platí dvojnásob. Ve své hodnotící zprávě předsedy to na pátečním on-line sjezdu sociálních demokratů řekl vicepremiér Jan Hamáček. Bez ČSSD, Ústředního krizového štábu řízeného ministerstvem vnitra a expertů na ministerstvu práce by podle Hamáčka bylo v Česku kvůli epidemii covidu-19 daleko hůř.

Hamáček delegátům sjezdu řekl, že spolupráce s ANO je diplomaticky řečeno nelehká. „To platilo pro vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD), a s Andrejem Babišem jako premiérem to platí dvojnásob,“ uvedl Hamáček. Přesto se však sociální demokracii podařilo prosadit řadu klíčových priorit, konstatoval.

ČSSD zahájila on-line sjezd. Start provázely technické potíže řečníků i Škromachův vzkaz Podařilo se podle něj například zlomit odpor ANO a ministryně Aleny Schillerové (za ANO) proti zvýšení rodičovského příspěvku. Zmínil také zrušení tzv. karenční doby, setrvale nízkou nezaměstnanost v ČR, růst průměrné mzdy či důchodů. „Prosadili jsme zálohované výživné, vždy jsme v top desítce nejbezpečnějších zemí světa,“ shrnul Hamáček. Pokud vláda působí někdy v boji s covidem-19 chaoticky, je to kvůli ne vždy zcela šťastnému vystupování hnutí ANO, míní. „Troufám si říci, že bez sociální demokracie, vnitrem řízeného Ústředního krizového štábu a experty řízeného ministerstva práce a sociálních věcí by bylo v ČR daleko hůř,“ uvedl. Poslední rok byl kvůli koronaviru drsný a otestoval schopnosti i charakter, dodal. Zůstane Hamáček u kormidla? ČSSD si ‚z obýváků‘ zvolí vedení, zákulisní intriky ztíží on-line prostředí Hamáček řekl, že přebral stranu, jejíž preference spadly ze 20 procent na sedm. „Hádky přes média bavily novináře, ale nás potápěly hlouběji,“ uvedl. Podařilo se podle něj zabránit tomu, aby se jednotlivá stranická křídla vzájemně potápěla v přímém přenosu. „Zbavujeme se nálepky rozhádané partaje,“ dodal. Připustil však, že dostat stranu na slibovaných deset procent hlasů ve volbách je složitější, než sám čekal. „Věděl jsem, že to nebude sprint, čekal jsem běh na dlouhou trať. Reálně je to ale desetiboj, který stále probíhá,“ konstatoval.