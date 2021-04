O funkci předsedy ČSSD budou bojovat tři kanditáti. Hamáček získal pět krajských nominací

Praha O funkci předsedy ČSSD se na pátečním on-line sjezdu vládní strany uchází její stávající šéf Jan Hamáček, ministr zahraničí Tomáš Petříček a poslankyně Kateřina Valachová. Vyplynulo to z nominací delegátů sjezdu.

Všichni kandidáti svůj zájem o funkci ohlásili už před sjezdem. Hamáček posbíral v minulých týdnech pět krajských nominací a Petříček dvě, Valachová se přihlásila až poté, co se odehrály všechny regionální konference.



Kandidáty na sjezdu mohlo navrhovat 279 delegátů. Hamáčka jich doporučilo 44, Petříčka 14 a Valachovou 16. Navrhli také starostu brněnské městské části Líšeň Břetislava Štefana, ten však s kandidaturou souhlas nedal a ve čtvrtek podpořil Petříčka. Chce být jeho prvním místopředsedou.



Hamáček varoval před posunem do středu

Obhajující předseda Jan Hamáček slíbil delegátům dnešního on-line sjezdu ČSSD, že stranu v případě znovuzvolení udrží ve Sněmovně. Varoval před posunem do politického středu, protože ČSSD je jediná demokratická levicová strana v Česku. Na stranu podle něj doléhá naštvanost lidí na vládu. Pokud by vedla ministerstvo zdravotnictví, zvládla by koronavirovou krizi lépe než ANO, míní.



Hamáček ve své řeči uvedl, že sjezd určí směr a program do sněmovních voleb. „Ve skutečnosti nemusíme nic vymýšlet. Náš program je jasný - my jsme levice,“ uvedl. ČSSD by podle něj měla být hrdá na to, že je jedinou demokratickou levicovou stranou. Účastí ve vládě podle něj zabránila posunu politiky hnutí ANO doprava a hájila zájmy svých tradičních voličů.

Vstup do vlády přinesl ČSSD kladné body, nyní ale na ni doléhá naštvanost lidí na kabinet a jeho činnost při epidemii, míní Hamáček. „Možná je škoda, že nám (premiér) Andrej Babiš odmítl svěřit ministerstvo zdravotnictví. My bychom boj s epidemií vedli profesionálně,“ řekl. Z vlády ale odcházet nechce. „Bylo by chybou ke covidové krizi přidat i politickou,“ vysvětlil.

ČSSD by se měla bránit posunu do politického středu, tvrdí Hamáček. „Nemá být oranžovou TOP 09 nebo Piráty, vyměnit svou minulost, program a voliče za potlesk na twitteru nebo v redakci Respektu,“ řekl v narážce na svého protikandidáta Tomáše Petříčka. Je to podle něj cesta do pekel. „Tito lidé ČSSD nikdy nevolí, jen nám posílají knížecí rady,“ řekl.

ČSSD jedná o spolupráci se Zelenými, podle Hamáčka musí prosazovat smysluplnou a šetrnou zelenou politiku. Odmítá ale zelený aktivismus vedoucí k nesmyslným zákazům. Spolupráci se Zelenými jednotlivým regionům vnucovat nechce.

O případné spolupráci s dalšími subjekty po volbách by měla podle Hamáčka rozhodnout celá stranická základna v elektronickém hlasování. Věří tomu, že se ČSSD podaří zůstat sněmovní stranou. „Pokud společně zabojujeme a napřeme síly, věřím, že to zvládneme. Já nás do té Sněmovny dovedu,“ prohlásil.

Petříček chce zopakovat volební výsledek z roku 2017

Cílem kandidáta na předsedu ČSSD Tomáše Petříčka je v podzimních volbách do Sněmovny minimálně zopakovat výsledek z voleb v roce 2017. Sociální demokracie tehdy získala 7,27 procenta hlasů. S hnutím ANO by znovu do vlády nešel, řekl delegátům sjezdu v dnešním kandidátském projevu.



„Po dvou prohraných volbách nikdo účty nesložil, tomu musí být konec. Nehodlám se spokojit s přelezením pětiprocentní hranice. Mým cílem je dosáhnout stejný nebo lepší výsledek než v roce 2017, vše ostatní budu považovat za naprostý neúspěch. Garantuji vám, že skládat účty budu, hned po volbách, na dalším sjezdu ještě v říjnu,“ řekl Petříček.

ČSSD podle ministra zahraničí není stranou pro všechny, proto nemůže být pro všechny ani její program. „Jinak budeme nadále neurčití, nezajímaví, a proto také nevolitelní,“ řekl. Pilíři sociální demokracie podle Petříčka jsou sociální rovnost, spravedlnost pro všechny, svoboda a solidarita. „S pracujícími, zaměstnanci, samoživiteli, rodinami s dětmi, seniory, ale i živnostníky,“ poznamenal.

Strana podle něj musí obnovit tah na branku a týmovost, odmítnout poraženeckou náladu. ČSSD musí obnovit aktivní odborné zázemí, jinak nemůže být na politické mapě konkurenceschopná, míní. „Odborníky máme, ale když je nikdo neposlouchá, nedivím se, že je to přestalo bavit,“ uvedl.

Petříček chce zavést otevřené schůze a konference pro všechny členy a sympatizanty ČSSD, on-line volby a přímou volbu celého vedení strany. Sociální demokracie podle něj musí také vyřešit vlastní ekonomické problémy, jinak těžko může řešit finanční problémy země. Ministr poznamenal, že nehodlá prodat Lidový dům, sídlo strany.

„Skončí doba, kdy lidé odpovědní za volební prohry znovu v klidu kandidují na stranické funkce, protože je to přece domluvené,“ řekl také Petříček. „Odmítám, aby jakýkoli region měl pocit nespravedlnosti nebo dokonce pokoření jen proto, že nesouhlasí s vedením a nahlas řekne svůj názor,“ doplnil.

Levicové hodnoty podle Petříčka zastává třetina Čechů. Mezi programové priority řadí důstojné a spravedlivé mzdy, výstavbu bytů, zdravou krajinu včetně péče o vodu a digitalizaci a přípravu na příchod nových technologií.

Předseda ČSSD a další kandidát Jan Hamáček podle něj výroky o tom, že Petříček chce ze strany udělat oranžovou TOP 09, urazil nejen jeho, ale též sociální demokraty tvrdě pracující v regionech. „Ujišťuji vás, že ani já, ani můj tým ze sociální demokracie oranžovou topku neudělá. Ani z ní neudělá oranžové béčko Babišova hnutí ANO,“ řekl Petříček.

Vyloučil možnou povolební koalici s ANO. „Jen hlupák, jen blbec by potřetí opakoval stejné chyby a potřetí by vlezl do té samé řeky,“ uvedl.

Dohodovací řízení je nutné

Poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová slíbila delegátům volebního on-line sjezdu sociálních demokratů, že pokud ji zvolí předsedkyní ČSSD, vyvolá dohodovací řízení s vládním partnerem - hnutím ANO. Když by hnutí premiéra Andreje Babiše nesplnilo nové, jasně definované požadavky, sociální demokraté by podle ní měli vystoupit z menšinového kabinetu. Ve vládě je podle Valachové ČSSD v posledním roce z viny koaličního partnera jen do počtu, přičemž se blíží sněmovní volby.



„Pokud s sebou necháme zametat jako v posledním roce, kdo nás bude volit?“ zeptala se řečnicky v kandidátské řeči s odkazem na chování hnutí ANO.

Vláda podle Valachové ztratila v průběhu epidemie koronaviru důvěru chaotickým rozhodováním, dělá víc škody než užitku, zklamala a rozvrátila veřejné finance. „Neplatí za to jen ANO, jsme to my, kdo krvácí,“ konstatovala. Připomenula, že v posledních třech letech přišla sociální demokracie o polovinu členů, nyní jich má zhruba 11 000. Hlavním úkolem je podle Valachové nyní vybrat, jakou cestou se ČSSD vydá. Další spolupráci s ANO přitom považuje za zničující, sociální demokraté by podle poslankyně také neměli slibovat, co nedokážou naplnit.

V dohodovacím řízení jsou nyní s hnutím ANO komunisté, kteří menšinovou vládu podporují ve Sněmovně. Podle Ústředního výboru KSČM by měli od smlouvy o toleranci odstoupit, protože ANO ji dostatečně nenaplňuje. Stane se tak zřejmě v příštím týdnu.

