Hamáčkovo vítězství přinese Petříčkův konec. Na zahraničí přijde Zaorálek, na kultuře ho nahradí Birke

Praha Voliči si na elektronický výběr politiků ještě počkají, ale ČSSD už si v pátek odbyla premiéru. Delegáti e-sjezdu zvolili staronovým předsedou Jana Hamáčka, a to hned v prvním kole. Hranici nadpoloviční většiny zdolal o pět hlasů. Ovšem na to, že se straníci hrozili, že se jim vůbec nepodaří zvolit lídra, je to velký úspěch.

Podle informací serveru Lidovky.cz si má Hamáčkovu radost hořce odskákat jeho vyzyvatel a ministr zahraničí Tomáš Petříček, který skončil druhý. Dva na sobě nezávislé zdroje serveru Lidovky.cz potvrdily, že Petříček se přidá k sérii ministrů opouštějících vládu.

„Nejspíš hned příští týden,“ řekl serveru Lidovky.cz jeden z nich. Na místo odvolaného Petříčka přijde Lubomír Zaorálek, který už Černínský palác vedl mezi roky 2014-2017, a jeho místo na ministerstvu kultury zaujme náchodský starosta Jan Birke.



„Pokud by se něco takového chystalo, dozví se to daný ministr, nebudu mu to vzkazovat přes média,“ uvedl Hamáček na dotazy o výměnách v oranžových resortech. Zaorálek na dotaz serveru Lidovky.cz ohledně rošády nereagoval a Birke se slovy „Bez komentáře.“ položil telefon.

Na odvolání Petříčka již delší dobu apeloval prezident Miloš Zeman, pražský sociální demokrat mu leží v žaludku dlouhodobě. V podloží nevraživosti je fakt, že Petříček je blízký spolupracovník Miroslava Pocheho, úplně původního kandidáta na ministra zahraničí, kterého ČSSD navrhovala, což Zeman odmítl přijmout. Od té doby běží mocenská válka, ale mezi Petříčkem a Zemanem je taktéž propast ideová, hlavně ve vztahu k Rusku.

JAN BIRKE, starosta Náchoda, ČSSD

O této variantě ministerské proměny se spekulovalo už před sjezdem, o vítězství ve volbě se šuškalo jako o jediné šanci na Petříčkovu záchranu. To se mu nepovedlo, delegáty svojí nabídkou nepřesvědčil. Hamáček razil, že nedává smysl opouštět vládu, když do voleb zbývá půl roku. Petříček zvolil jako téma slib, že ČSSD nebude béčkem hnutí ANO a znovu (potřetí) s ním do vlády nepůjde. Zaorálek ale varoval, že to voličům nedává smysl, když je strana ve vládě, ale lídr se proti jejímu angažmá v ní vymezuje.