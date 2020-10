ČSSD se po debaklu v senátních volbách upíná k lednovému sjezdu. Jednoznačná porážka, uznal Hamáček

Praha Absolutní prohru a ztrátu senátního klubu zaznamenala ve volbách do horní komory parlamentu Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která se dlouho hřála na výsluní popularity. Dokonce měla předsedu Senátu Milana Štěcha. I ten letos propadl. Co stojí za příčinami neúspěchu sociální demokracie? O tom hovořily Lidovky.cz s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte výsledky ČSSD ve volbách do Senátu?

Je to jednoznačná porážka sociální demokracie. Nemá smysl to zastírat. Je to podruhé v historii, kdy sociální demokracie nezískala v senátních volbách ani mandát. Je to neúspěch.

Lidovky.cz: Neuspěl ani bývalý předseda Senátu Milan Štěch. Čím si to vysvětlujete?

Z naší analýzy výsledků vyplývá, že Milan Štěch dostal v prvním kole 11 tisíc hlasů a ve druhém kole jen tři a půl tisíce. Kdyby dostal i ve druhém kole tolik hlasů, co v prvním, tak by v pohodě vyhrál. Není to tak, že by ho lidé nechtěli volit, ale prostě podruhé nepřišli.

Lidovky.cz: Jaké důsledky z toho vyvodí vaše strana, nebo vy osobně?

My máme sjezd v lednu a ten rozhodne, kam dál se bude sociální demokracie ubírat. Je to standardní postup.

Lidovky.cz: A co se bude dít do té doby?

Vzhledem k tomu, že jednání jsou omezena, nemůžeme se scházet ve větším počtu a ani posunout sjezd nemá smysl, všechno budeme směřovat na leden. Bude to volební sjezd, který zvolí nové vedení.

Lidovky.cz: Budete opět kandidovat na předsedu ČSSD?

To uvidíme v lednu. Teď řeším, jak zvládnout epidemii, která se na nás valí.

Lidovky.cz: Zpět k volbám. Proč podle vás byla tak nízká účast voličů ve druhém kole?

Myslím si, že se do toho promítla obava veřejnosti z epidemie, kdy zejména starší lidé nepřišli.