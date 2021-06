Další oslabení epidemie. V úterý přibylo 475 případů covidu, o 183 méně než před týdnem

Praha V úterý přibylo v Česku 475 potvrzených případů koronaviru, o 183 méně než před týdnem. Je to nejnižší úterní nárůst od konce loňského srpna. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Nadále klesá také incidenční číslo. Za posledních sedm dní testy v ČR odhalily 28 nových případů nákazy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Je to o dva případy méně, než ministerstvo udávalo v pondělí.

Od začátku epidemie loni v březnu se v zemi covidem-19 prokazatelně nakazilo 1,662 256 lidí. Více než 1,621 miliónu z nich se z nemoci vyléčilo. S covidem zemřelo 30 126 lidí. Denní počty obětí se snižují. V květnu umíralo v průměru více než 20 lidí denně, v posledních dnech už bylo obětí méně než deset. Na pondělí připadají dva zemřelí, při dalších aktualizacích se ale tento údaj může zvýšit. V nemocnicích je nyní s koronavirem 468 lidí. Méně než 500 covidových pacientů bylo v zemi naposledy loni v polovině září. V těžkém stavu je 80 nakažených.

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, mírně kleslo na 0,78. Pod zlomovou hodnotou 1,0 se drží od poloviny dubna. Pokud je hodnota reprodukčního čísla nižší než jedna, šíření nákazy zpomaluje.