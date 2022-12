Reportáž

Před Alžbětinými lázněmi, jednou z architektonických dominant Karlových Varů, se těsně před třetí hodinou odpolední tvoří hloučky lidí. Je středa a přítomní zabalení do mnoha vrstev spěchají v chladném počasí vstříc vchodu do budovy, poté stoupají do prvního patra po rozlehlém schodišti a okolo mnoha místností. Na řadě dveří stojí upozornění, že není příhodné klepat a vstupovat bez vyzvání. Až v nevelkém zadním sálu je připraveno nanejvýš dvě stě židlí. Brzy dorazí kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová.