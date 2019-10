Bývalý středočeský hejtman David Rath, který měl termín pro nástup do vězení do pondělní 18. hodiny, znovu překvapil. Očekávalo se, že nastoupí do věznice v pražské Ruzyni. Rath však využil svého práva vybrat si jednu z dvanácti vstupních věznic. Tou je i ta v Teplicích.

Někdejší hejtman a ministr zdravotnictví David Rath byl zadržen před sedmi lety, v květnu 2012. Pražský vrchní soud ho letos v červnu pravomocně poslal na sedm let do vězení. Zároveň mu uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit v samosprávě. „Já deset milionů nemám,“ řekl v pondělí Rath. Pokud je ale nezaplatí, prodlouží se mu trest vězení o 2,5 roku, rozhodl vrchní soudu.