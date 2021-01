Desítky lidí si udělaly z Čertova jezera kluziště. Pro vzácné živočichy může být rušení ze zimního spánku fatální

Železná Ruda O víkendu zažil Národní park Šumava nával turistů a nevyhnulo se mu ani známé Čertovo jezero. Pracovník správy parku musel ze zamrzlého jezera vyhánět desítky lidí. Pohyb na ledovcovém jezeře v takovém počtu je však ohrožením pro křehký ekosystém v oblasti, neboť lidé svou činností vyrušují chráněné druhy živočichů, kteří zde přečkávají zimu.

„Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero je důležitý fenomén. Ochrana je tady zaměřena na jezerní přírodu, nicméně v okolí jezer žijí živočichové, kteří jsou citliví na rušení, například tetřev hlušec. Pobyt takhle velkého množství lidí v blízkosti zimovišť a druhů, kteří jsou náchylní na rušení, může být pro tyto předměty ochrany fatální,“ okomentoval celou věc pro Lidovky.cz vedoucí odboru ochrany přírody Národního parku Šumava Martin Starý.



Hlavním důvodem, proč by se neměli chránění živočichové v zimním období rušit, je velká spotřeba energie, kterou tito živočichové za bdělého stavu mají, zato stravy mají k dispozici málo, a tak jsou náchylní k vysílení.

„Na zákaz vstupu zde platí zákon, aby všechny druhy měly klid na zimu, protože jinak strádají. Například tetřev hlušec je zahrabaný ve sněhu a když ho turisté stále vyrušují, on neustále vzlétá a vyčerpává na to spoustu energie, kterou nemá přes zimu kde nabrat, protože se přes zimu živí jen jehličím, což je strašně chudá strava,“ vysvětluje Silvie Havlátková, vedoucí Odboru státní správy CHKO Šumava.

Lidé tak na zamrzlém jezeře nemají vůbec co dělat, protože je to již část území mimo vyznačené trasy, které jsou vytvářeny právě s ohledem na ochranu živočichů a jejich klid. I přesto Starý argumentuje, že Národní park se snaží dělat stezky co nejpříznivější pro turismus. „Vyznačení je tam takové, aby bylo omezení lidí co nejmenší a aby zároveň nedocházelo k rušení živočichů,“ řekl pro Lidovky.cz Starý.

Nadávky na ochránce přírody

Vstup na ledovcová jezera je navíc zakázaný zákonem, na což upozornil NP Šumava již o víkendu ve svém facebookovém příspěvku. „Plochy všech ledovcových jezer jsou součástí buď tzv. klidových zón (tedy bývalých 1. zón) nebo součástí Národní přírodní rezervace (Černé a Čertovo jezero), do kterých je vstup mimo značené trasy zakázán.“

Problémem je hlavně velké množství návštěvníků v oblasti, kteří nerespektují vyznačení trasy. Tím, že se pohybují v místech, kam se běžně nechodí, mohou narušit i podvodní ekosystém. „Samozřejmě jeden člověk, když se tam projde, tak asi nic nepoškodí, ale takhle velké počty lidí už škodu nadělají,“ shrnuje Havlátková.

Na situaci, kdy se o víkendu objevilo na zamrzlém jezeře i několik desítek lidí najednou, upozornil NP Šumava na své facebookovém profilu také v souvislosti s tím, jak někteří lidé na výzvy strážce parku, aby prostor opustili, reagovali. „Náš strážce na tuto skutečnost upozorňoval všechny, kteří se po ledě pohybovali, za což byl (naštěstí jen slovně) napadán,“ píše se v příspěvku. Jednou z těch mírnějších nadávek bylo podle slov z příspěvku „De*ilní ochranáři, celý jste to tady zničili“.

Národní park také upozornil na to, že nikdo neví, jaká je přesně tloušťka zamrzlého ledu a hrozí tedy propadnutí. „Proto prosíme, nemějte přírodu jenom rádi, ale respektujte ji, stejně jako zákony. A myslete na bezpečnost svou i svých dětí – děkujeme,“ vyzývá k opatrnosti s tím, že Čertovo jezero je hluboké 36,5 metru a Černé jezero ještě o 3 metry více, hrozí tedy i utonutí.