Do Prahy přiletí první speciál z Moskvy pro zaměstnance ruské ambasády

Praha Do Prahy v sobotu přiletí první vládní speciál z Moskvy pro ruské diplomaty a zaměstnance velvyslanectví v ČR. Na ruzyňském letišti by letadlo Iljušin 96 mělo přistát v poledne. Následovat by mělo odbavení cestujících na třetím terminálu letiště, odlet je pak naplánován na 14:30. Přílet druhého letadla je v plánu v pondělí.

Politicko-letecká ‚válka‘ eskaluje. Rusko odmítlo přijmout linky z Paříže a Vídně, EU chystá další sankce Diplomatická roztržka ČR a Ruska je vyústěním zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva tehdy reagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců české ambasády v ruské metropoli.

Poté rozhodla ČR o vyhoštění dalších pracovníků, na jejichž odjezd dostalo Rusko čas do konce května. Moskva poté oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“. Rusko označilo Českou republiku a USA za nepřátelské země. Rádiu Svobodná Evropa zmrazilo účty Ministerstvo zahraničí nechce před uplynutím lhůty poskytovat bližší informace. Co se týče českého zastoupení v Rusku, do konce května tam výpověď obdrží 79 místních sil na velvyslanectví v Moskvě, v Českém domě a v Českém centru Moskva. K 21. květnu už dostalo výpověď 71 zaměstnanců. Česko také dostalo z řady zemí nabídku pomoci v souvislosti s chodem ambasády, o celé věci se dále jedná.