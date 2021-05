Politicko-letecká ‚válka‘ eskaluje. Moskva v odvetě odmítla přijmout letadlo Air France

PAŘÍŽ/MOSKVA Reakce na středeční zamítnutí vstupu běloruského civilního letadla do vzdušného prostoru Francie na sebe nenechala dlouho čekat - do „hry“ se zapojilo i Rusko. Francouzskému dopravci Air France Moskva nepovolí přistání, bude-li se vyhýbat Bělorusku. Let byl na poslední chvíli zrušen.

ČSA a Smartwings reagují na vyvlečení novináře Prataseviče z letadla. Začaly oblétávat Bělorusko Jak informovala agentura Reuters, zrušená linka AF 1154, která měla ve čtvrtek odletět z pařížského letiště Charlese de Gaulla do Moskvy, byla zrušena „z operačních důvodů, které souvisí s vyhnutím se běloruskému vzdušnému prostoru,“ vysvětlil mluvčí Air France s tím, že pro vstup na území Ruska úřady vyžadují novou autorizaci.

„Air France lituje všech nepříjemností způsobených touto situací,“ dodal.

Společnost Air France provozuje linku do Moskvy pravidelně několikrát týdně, zatím počítá s tím, že páteční let uskuteční - tedy za předpokladu, že Rusko schválí trasu, která nepovede přes Bělorusko. Další lety francouzského dopravce přes Rusko dotčeny nebyly.

ČSA letí do Moskvy zítra Ruské úřady tak reagují na středeční incident během letu běloruské národní společnosti Belavia, která se kvůli zákazům vstupu do vzdušného prostoru několika zemí včetně Francie nedostala za hranice.

Letadlo, které i s cestujícími mířilo do Barcelony, se muselo vrátit zpátky do Minsku.

Běloruské aerolinky vypravily let do Barcelony, za hranice se ale nedostal. Společnost Belavia pro server Lidovky.cz uvedla, že měla veškerá potřebná povolení pro start letadla, které odstartovalo podle plánu. „O chvíli později se ale ukázalo, že francouzské letecké úřady tři minuty před startem manuálně deaktivovaly naplánovaný let, aniž by letecké společnosti dali vědět,“ uvedl běloruský dopravce pro Lidovky.cz. O stejném kroku ale rozhodly úřady zemí napříč celou Evropou. Jak informoval vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), v Česku, kam Belavia létala třikrát týdně, začne platit zákaz v pátek. Dopravce je tak nucen postupně rušit další pravidelné spoje. Žádná cesta nezbyla. Let běloruských aerolinek do Barcelony se nedostal přes hranice, vrátil se do Minsku Zatím zůstává otázkou i to, jestli se nové restrikce Ruska dotknou také páteční pravidelné linky Českých aerolinií (ČSA) z Prahy do Moskvy. Server Lidovky.cz požádal společnost o reakci. Bez potíží zatím proběhl středeční let, který se ČSA také rozhodly vést mimo běloruský vzdušný prostor. Politicko-leteckou „válku“ vyvolalo nedělní nucené přistání civilního letadla irského Ryanairu v Minsku, po němž místní úřady zadržely opozičního novináře Ramana Prataseviče. Bezpečnost letu a všichni na palubě byli ohroženi tím, že si úřady vynutily přistání s odůvodněním, že se možná na palubě nachází bomba. K letadlu vyslaly stíhačku. Západní země incident odsoudily jako pirátství a žádají propuštění žurnalisty.