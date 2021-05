Západní dopravci přestávají létat nad Běloruskem. Tamní aerolinky zase ruší lety do Paříže a Londýna

Minsk Běloruská národní letecká společnost Belavia zrušila lety do Paříže a Londýna, a to od úterního dne do 30. října. Stalo se tak kvůli rozhodnutí britských a francouzských úřadů zakázat běloruským aerolinkám létat do těchto zemí a zpět. Oznámila to v úterý agentura TASS. Západní společnosti, například Air France, Austrian Airlines či Finnair, naopak přestávají létat nad Běloruskem.

Krok je součástí reakce Západu po nedělním nuceném přistání komerčního letadla na lince z Atén do Vilniusu v Bělorusku a zadržení opozičního novináře, který v tomto letadle cestoval.

Bělorusko a Lotyšsko si navzájem vyhostily diplomaty, příčinou je údajné zneuctění běloruské vlajky „V souvislosti s rozhodnutím vlád Británie a Francie o zákazu letů Belavie do a z Británie a Francie jsme nuceni zrušit lety do Londýna a Paříže od 25. května do 30. října 2021,“ oznámila společnost. „Jsme rozhořčeni vzniklou situací, kterou nejsme s to změnit. Omlouváme se cestujícím,“ dodala Belavia. Ještě před tímto oznámením byl podle ruské redakce BBC zrušen ranní let běloruských aerolinek z Minsku do Paříže. Stanice na svém webu připomněla, že summit Evropské unie přijal rámcové rozhodnutí uzavřít pro běloruské společnosti vzdušný prostor a letiště v Evropě a doporučit evropským společnostem nelétat nad Běloruskem. Bělorusko podle BBC budou míjet také Singapore Airlines. V současnosti na běloruském nebi podle agentury RIA Novosti létají letadla z Číny, Jižní Koreje, Turecka a Ruska a jeden let odletěl z Minska do Stockholmu. Zrušit od středy letecké spojení s Běloruskem se podle BBC v úterý rozhodla také ukrajinská vláda, jak oznámil premiér Denys Šmyhal. Ukrajinským letadlům bude zakázáno nejen létat do Běloruska, ale i uskutečňovat přelety nad Běloruskem.

„Jediným zastáncem Minska v tomto konfliktu zůstala Moskva,“ upozornil ruský list Kommersant. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová v úterý označila reakci Západu na vynucené přistání a zadržení opozičního novináře i s jeho ruskou přítelkyní za nepochopitelnou „hysterii“. V posledních letech podle ní došlo k několika případům vynuceného přistání letadel z různých zemí ze strany Západu, a to i z politických důvodů.