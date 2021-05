Žádná cesta nezbyla. Let běloruských aerolinek do Barcelony se nedostal přes hranice, vrátil se do Minsku

MINSK/VARŠAVA Evropa reaguje na nedělní incident, kdy běloruské úřady donutily přistát civilní letadlo Ryanairu. Doslova v pasti se tak ocitá tamní národní aerolinka Belavia. Ta se ve středu odpoledne pokusila vypravit komerční let z Minsku do Barcelony – avšak marně. Před hranicemi s Polskem se letadlo muselo otočit a po více než hodinovém kroužení se vrátilo do běloruské metropole.

Server Lidovky.cz požádal společnost Belavia o vyjádření, zatím na něj čeká. O události už mezitím informovala s odkazem na polský Úřad civilního letectví ruská agentura Novosti. Podle úřadu let BRU869 běloruských aerolinek z Minsku do Barcelony nedostal povolení pro vstup do polského vzdušného prostoru. Stopku však Belavia dostala i od sousední Ukrajiny.

ČSA a Smartwings reagují na vyvlečení novináře Prataseviče z letadla. Začaly oblétávat Bělorusko Letoun Embraer s registrací EW-400PO, jehož trup zdobí výrazné livery v motivech běloruské hry World of Tanks, se tak těsně před hranicí musel otočit. Neměl jinou možnost, než se vrátit i s cestujícími zpět do Minsku, odkud odlétal. Aby však mohl bezpečně přistát, musel předtím přes hodinu kroužit nad Běloruskem.

V tentýž okamžik se přitom přes polský vzdušný prostor vracelo do Minsku letadlo společnosti Belavia z Prahy. Tím však spojení Minsku s Prahou končí, dosud tam Belavia létala třikrát týdně. O pozastavení provozu běloruských aerolinek v Česku informoval ve středu ráno vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), zákaz začne platit v pátek.

Ke stejnému kroku se už uchýlili i lídři dalších zemí Evropské unie, a to včetně Francie, Litvy, Švédska a Lotyšska, ze zemí mimo EU pak Velká Británie a Ukrajina. EU zároveň vyzvala unijní letecké přepravce, aby se vyhýbali běloruskému vzdušnému prostoru.

Lukašenko hrozí po kauze s letadlem Ryanair běloruským aktivistům v zahraničí, že je postihy neminou Jde o reakci na nedělní nucené přistání civilního letadla irského Ryanairu v Minsku, po němž místní úřady zadržely opozičního novináře Ramana Prataseviče. Bezpečnost letu a všichni na palubě byli ohroženi tím, že si úřady vynutily přistání s odůvodněním, že se možná na palubě nachází bomba. K letadlu vyslaly stíhačku. Západní země incident odsoudily jako pirátství a žádají propuštění žurnalisty.