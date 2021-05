Smartwings a ČSA se začnou vyhýbat Bělorusku. Středeční linka do Moskvy poletí přes Pobaltí

PRAHA/MINSK/MOSKVA Dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA) se budou v reakci na nedělní incident vyhýbat běloruskému vzdušnému prostoru. Změna se jako první dotkne středeční pravidelné linky ČSA mířící se zhruba 80 lidmi z Prahy do Moskvy. Nově se bude létat nad územím pobaltských států. Let se prodlouží jen o jednotky minut. Server Lidovky.cz o tom informoval zdroj dobře obeznámený se situací.

O oficiální vyjádření letecké skupiny Smartwings, do níž ČSA patří, server Lidovky.cz požádal. Do úterního pozdního večera ji společnost neposkytla.

Česko je podle Havlíčka připraveno se připojit k zákazu letů běloruských aerolinek

Tuzemští dopravci podle zdroje reagují na nedělní nucené přistání civilního letadla irského Ryanairu v Minsku, po němž místní úřady zadržely opozičního novináře Ramana Prataseviče. Bezpečnost letu a všichni na palubě byli ohroženi tím, že úřady vynutily přistání s odůvodněním, že se možná na palubě nachází bomba. K letadlu vyslaly stíhačku. Západní země incident odsoudily jako pirátství a žádají propuštění žurnalisty.

Běloruskému vzdušnému prostoru se bude vyhýbat několik dalších leteckých společností. Tuzemský dopravce tak podle zdroje serveru Lidovky.cz poprvé učiní na středeční lince ČSA 894 z Prahy do moskevského Šeremeťjeva a zpět. Místo nad územím Běloruska zamíčí český airbus do ruské metropole přes Pobaltí. Zhruba dvě a půl hodiny dlouhý let se přitom prodlouží jen v řádu jednotek minut.

Dopravcům, kteří se chtějí vyhnout běloruskému nebi, doporučila v úterý trasu přes Pobaltí Evropská organizace pro bezpečnost řízení letového provozu Eurocontrol. „Nejefektivnější trasy pro většinu dopravců létajících nad Běloruskem vedou přes baltské státy,“ uvedl Eurocontrol.

Milionové ztráty pro Minsk

V reakci na nedělní incident se o den později shodli na přijetí sankcí i lídři zemí Evropské unie. Kromě výzvy unijním leteckým přepravcům, aby se vyhýbali běloruskému vzdušnému prostoru, chtějí také znemožnit přelety a přistání běloruských aerolinek Belavia na území členských států EU.

Podle Eurocontrolu létá nad Běloruskem denně 400 civilních letounů, zhruba 300 z nich pouze přelétá - přibližně 100 z těchto letů provozují unijní nebo britští dopravci. Že se budou běloruskému nebi vyhýbat už oznámily například Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Finnair, airBaltic anebo Singapor Airlines.

Pro Minsk však takový odklon letadel znamená milionové ztráty na tranzitních poplatcích. Odborník na letectví Oleksandr Laneckij z poradenské firmy Friendly Avia Support agentuře Bloomberg řekl, že pokud evropské aerolinie přestanou využívat vzdušný prostor nad Běloruskem, země by mohla přijít až o polovinu ze 60 až 70 milionů dolarů (1,5 až 1,7 miliardy korun), které ročně vybere na tranzitních poplatcích.