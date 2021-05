Eurocontrol doporučuje leteckým společnostem obletět Bělorusko přes Pobaltí

Brusel Evropská organizace pro bezpečnost řízení letového provozu Eurocontrol dnes uvedla, že běloruský vzdušný prostor denně využívá zhruba 100 letů, které provozují aerolinie unijních zemí a Británie. Dopravcům, kteří se chtějí vyhnout běloruskému nebi, doporučila trasu přes Pobaltí.

Po nedělním nuceném přistání civilního letadla v Minsku, po němž místní úřady zadržely opozičního novináře, se už několik evropských leteckých společností rozhodlo vzdušný prostor kontrolovaný Minskem nevyužívat. Pro Minsk to znamená milionové ztráty na tranzitních poplatcích.



Vyhýbání se nebi nad Běloruskem může stát aerolinie více času a znamenat vyšší náklady, záleží na trase, sdělil Eurocontrol podle agentury Reuters. Oblétávání této východoevropské země se podle organizace relativně méně dotkne dálkových letů.

Odborník na letectví Oleksandr Laneckij z poradenské firmy Friendly Avia Support agentuře Bloomberg řekl, že pokud evropské aerolinie přestanou využívat vzdušný prostor nad Běloruskem, země by mohla přijít až o polovinu ze 60 až 70 milionů dolarů (1,5 až 1,7 miliardy korun), které země ročně vybere na tranzitních poplatcích.

„Nejefektivnější trasy pro většinu dopravců létajících nad Běloruskem vedou přes baltské státy,“ dodal Eurocontrol.

Lídři zemí Evropské unie se v pondělí večer v reakci na nedělní incident shodli na přijetí cílených sankcí vůči Minsku. Zároveň vyzvali unijní letecké přepravce, aby se vyhýbali běloruskému vzdušnému prostoru, a chtějí znemožnit přelety a přistání běloruských aerolinek Belavia na území členských států EU.

Některé letecké společnosti - například Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Finnair, airBaltic anebo Singapor Airlines už oznámily, že se budou běloruskému nebi vyhýbat. Podle Eurocontrolu létá nad touto zemí denně 400 civilních letounů, zhruba 300 z nich pouze přelétá - přibližně 100 z těchto letů provozují unijní nebo britští dopravci. Kvůli uzavření vzdušného prostoru nad východní částí Ukrajiny nyní řada unijních aerolinií využívá běloruský vzdušný prostor při letech do Asie, poznamenala organizace.

Německá Lufthansa dnes oznámila, že do 3. června včetně ruší všechny své lety z Frankfurtu nad Mohanem do Minsku. Omluvila se za nepříjemnosti, jaké to jejím klientům může způsobit, zdůraznila však, že bezpečnost je pro ni prioritou.

Lety do a z Běloruska zakázalo Polsko a Ukrajina, připomněl server BBC News. Litevské úřady už v pondělí zakázaly létat přes Bělorusko letadlům, které míří do Litvy či opačným směrem. Londýn doporučil britským aerolinkám, aby nevstupovaly do běloruského vzdušného prostoru a rozhodl, že zakáže běloruskému dopravci létat do Británie. Ten podle BBC News uvedl, že až do 30. října ruší své lety do Británie a Francie.

Běloruské úřady v neděli s pomocí stíhačky přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku a poté zatkly opozičního novináře Ramana Prataseviče, který byl na palubě. Ve vlasti opozičníkovi podle ruských médií hrozí 15 let vězení za pořádání masových nepokojů. Západní země incident odsoudily jako pirátství a žádají propuštění žurnalisty.