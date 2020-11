Do řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí znovu unikla neznámá látka, na hladině je pěna. Odborníci odebírají vzorky

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) Do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince v úterý znovu unikla neznámá látka. Informaci serveru iDNES.cz potvrdil starosta města Robert Stržínek (ANO). Na hladině řeky se podle něj podobně jako 27. října vytvořila pěna, testy tehdy ve vodě odhalily zvýšené množství niklu. Odborníci na místě odebrali vzorky. V září Bečvu pod Valašským Meziříčím otrávil kyanid.

Neznámá látka se v úterý podle starosty do řeky opět nejspíše dostala z vyústění kanálu, který k Bečvě vede z areálu někdejší Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Jde o výpusť, kudy se podle dřívějšího vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) mohl do řeky dostat i kyanid. Na místo vyjížděli pracovníci vodoprávního úřadu, hasiči, policisté a inspektoři ČIŽP.



Hasiči ze stanice ve Valašském Meziříčí k Bečvě zamířili krátce před 12:00. „Po příjezdu na místo potvrdili, že se na řece nachází neznámá látka a odebrali vzorky. V době jejich zásahu už ale látka přestala z výpusti vytékat. Hasiči nyní vzorky převážejí do laboratoře ve Frenštátu pod Radhoštěm,“ řekla po 14:00 mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Vzorky vody odebrali také inspektoři ČIŽP, potvrdila mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. „Vodoprávní úřad nás kontaktoval s tím, že pění Bečva. Naši lidé případ konzultovali, vyjeli na místo. Mám potvrzené, že už odebrali vzorky,“ uvedla Nastoupilová. Podle krajské policejní mluvčí Lenky Javorkové je nyní událost v gesci vodoprávního úřadu.

Zpráva o zpěněné hladině Bečvy se k valašskomeziříčskému starostovi dostala dnes po poledni. „Vypadá to, že je to podobná situace jako zhruba před měsícem, kdy se na hladině řeky také objevila pěna. Vzorky potom prokázaly ve vodě nadlimitní výskyt niklu,“ řekl Stržínek. Nikl není podle ČIŽP pro člověka významně toxický, patří ale mezi potenciální karcinogeny a je rozšířeným kožním alergenem.



Informaci o úniku neznámé látky do řeky zveřejnila odpoledne valašskomeziříčská radnice na svých webových stránkách. „Na základě rozhodnutí velitele zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se od úterý 24. listopadu důrazně nedoporučujeme veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky,“ uvedli zástupci města.

Kyanid vypustil do řeky Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ stále vyšetřují vsetínští kriminalisté. Závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb ze zasažené oblasti Přerovska.