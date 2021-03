Dostanou se k očkování všichni chroničtí pacienti? O jejich pořadí mohou rozhodovat drobnosti

PRAHA Věk už přestává být jediným klíčem, který odemyká bránu k očkování proti koronaviru. Nově by se k vakcínám měli dostat i chronicky nemocní pacienti, a to bez ohledu na datum, které mají v rodném listě. Po úterním jednání Rady vlády pro zdravotní rizika to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Další fáze očkovací akce spustí v příštím týdnu. Nemocný s chronickou chorobou požádá svého praktického lékaře, který mu přidělí zvláštní kód. Díky němu se pacient nahlásí do očkovacího centra. „Vypadá to tak, že ambulantní specialisté by měli obdržet speciální kódy, podobně jako to je nyní u učitelů,“ popsal Babiš. U pedagogů systém funguje už nyní, jen jim kódy rozdávají ředitelé jednotlivých škol.



Po zařazení do skupiny, jež se může sama registrovat k očkování, volali jak sami lidé s dlouhodobými vážnými chorobami, tak pacientské organizace. Těžký průběh onemocnění koronavirem totiž hrozí nejen seniorům, ale třeba také cukrovkářům, lidem obézním či těm, které trápí vážnější nemoci srdce, cév a plic.

Stát také zvažuje, že by registraci otevřel i pro mladší ročníky než pro ty, jež se mohou hlásit doposud. „Jsou úvahy o dalším snížení věkové kategorie, jestli to bude 65, nebo 60, uvidíme,“ podotkl Babiš.

Zástupci pacientů vítají, že budou na injekci proti koronaviru moci jít i lidé, kteří sice nejsou senioři, ale trápí je závažné a dlouhodobé zdravotní obtíže. „Každá iniciativa, která lépe zpřístupní očkování, je vítaná,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Pacientské rady Vlastimil Milata.

Na mezeru v dosavadním systému poukázali lékaři, když uvedli, že lidem s cukrovkou nebo kupříkladu chronickými nemocemi srdce hrozí obdobně náročný průběh covidu jako u starších generací, a přesto jim nyní nemohou očkování zajistit.

Například pacienti s onemocněním srdce a cév jsou velmi rizikovou skupinou v jakémkoliv věku. Nejenže totiž koronavirus zatíží celý organismus, tedy i srdce, ale podle Aleše Linharta, předsedy České kardiologické společnosti a přednosty II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je na něm zákeřné to, že poškozuje tkáně také napřímo.

Závažné riziko

„Kromě zánětu srdečního svalu způsobuje změny na cévách, zejména v podobě zvýšené prostupnosti kapilár a vzniku krevních sraženin v různých částech oběhu. I to se může podílet na zvýšeném počtu úmrtí u pacientů s těžkým průběhem nemoci,“ zdůraznil již dříve pro Lidovky.cz Linhart.

Pokud onemocní jedinec, který se s problémy se srdcem potýkal už před nakažením, může tak být koronavirus pro jeho organismus smrtelným.

Nejen tito pacienti, ale například také riziková skupina cukrovkářů se proto podle premiéra budou moci k očkování přihlásit už od příštího týdne. Pokud se koronavirem totiž nakazí pro změnu oni, nebezpečnější než jiným jim mohou být vysoké horečky, které koronavirovou infekci provázejí.

Právě ty bývají spojeny s výrazným zvýšením hladiny glykémie. Zároveň má diabetik i vyšší míru rizika selhání ledvin, prodělání cévní mozkové příhody, infarktu či oslepnutí.

ZÁVAŽNÉ CHRONICKÉ POTÍŽE ■ Diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem ■ Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí) ■ Závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu) ■ Závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance) ■ Nádorové onemocnění krevního nebo lymfatického systému ■ Stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně ■ Závažné dlouhodobé onemocnění srdce (např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie) ■ Závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém

I obezita má pak v rámci rizikových faktorů své významné místo. Dle lékařů a vědců jsou to totiž právě obézní lidé, kteří se s horším průběhem koronové nákazy musí potýkat. Také jsou zhruba dvakrát častěji hospitalizovaní a doba jejich uzdravování je delší.

„Obézní lidé jsou také náchylnější k syndromu akutní respirační tísně, což je v současnosti hlavní příčina úmrtí pacientů na koronavirus,“ upozornil již v minulosti pro Lidovky.cz Jozef Čupka, šéf pracovní skupiny preventabilních onemocnění při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Chronických chorob, které mohou při onemocnění covidem znamenat další nevítanou přítěž, je samozřejmě mnohem víc. Kompletní seznam komplikací, kvůli nimž se lidé budou moci nově hlásit k očkování proti koronaviru, zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví v metodickém materiálu pro vakcinační kampaň.

Praktik rozhodne

Podle šéfa Pacientské rady Milaty ale i tak vládní rozhodnutí zpřístupnit systém vícero lidem neznamená, že by se k očkování dostal každý, kdo se s jednou z vyjmenovaných nemocí potýká.

Rozhodnutí o přidělení kódu do očkovacích center budou právě z toho důvodu činit ambulantní specialisté, kteří znají pacientův dlouhodobý stav. „Samozřejmě záleží vždy na daném specialistovi, aby posoudil, zda se jedná o pacienta, který má průběh nemoci natolik vážný, že bylo vhodné o přednostní očkování zažádat,“ prohlásil Milata.

„Určitě by nebylo férové, aby byli zvýhodňováni cukrovkáři, kteří se s nemocí léčí jen v řádu několika let bez jakýchkoli významnějších problémů, pouze proto, že mají cukrovku. Je to právě ambulantní specialista, který ví, proč upřednostní paní A s kardiovaskulárními komplikacemi před panem B, který má cukrovku dobře kompenzovanou a nemá nadváhu,“ doplnil pro Lidovky.cz Milata.

Prozatím je možnost registrace k očkování otevřena pro lidi nad 70 let, zdravotníky, učitele a vybrané profese pomáhající se zvládáním epidemie, kterými jsou například vojáci. K očkování mají přístup i lidé léčící se v nemocnicích, například onkologicky nemocní, přičemž od počátku očkování v loňském prosinci bylo podáno 1,12 milionu dávek vakcín a 308 341 lidí bylo očkováno i druhou potřebnou dávkou.