Lidem s chronickými obtížemi roušky nesvědčí, říká předseda spolku proti plicním nemocem

Lidé s chronickými dýchacími obtížemi by neměli léčbu přerušovat ani v době koronavirové pandemie, říká Stanislav Kos, předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem.

Lidovky.cz: Jak se lidem s plicními problémy dýchá v rouškách?

Někteří pacienti s tím v průběhu koronavirové pandemie měli a mají určité problémy. Na začátku pandemie dokonce chtěli, ať jménem spolku požádáme ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky z povinného nošení roušek. Nakonec jsme ale dospěli k názoru, že je ochranné pomůcky neomezují natolik, aby to zhoršovalo jejich zdravotní stav. Proto by je měli používat a zároveň se snažit přizpůsobit své tělesné aktivity dýchacím možnostem.

Lidovky.cz: Který typ ochranných pomůcek byste jim doporučil?

Především takové, které kladou při průchodu vzduchu relativně nízký odpor. Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový typ respirátoru firmy Respilon, který tuto schopnost opravdu má. Navíc obsahuje látky, které přispívají k takzvané samosterilizaci, a díky tomu ho můžete používat opakovaně. Tento typ respirátoru proto určitě lidem s dechovými obtížemi doporučuji.

Lidovky.cz: Co je pravdy na tom, že lidé s dýchacími obtížemi mají díky nošení ochranných pomůcek méně obtíží než dříve?

Zmíněné pomůcky nás chrání nejen před covidem, ale i před viry a bakteriemi. Díky jejich nošení se snižuje počet infekcí, které by se za běžných okolností dostaly do průdušek našich pacientů. Proto mohou mít v některých případech skutečně obtíží méně.

Lidovky.cz: V souvislosti s koronavirem se vyrojily zvěsti, že léky užívané při dýchacích obtížích zvyšují riziko onemocnění covidem a snižují imunitu. Setkal jste se s něčím podobným?

Tyto pověsti se týkají zejména kortikoidů, které při dechových obtížích užívají například pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí a astmatem. Jde však o pouhé mýty. Už proto, že tyto léky pacienti užívají inhalačně. Dostanou se proto pouze do průdušek a nemohou mít žádný vliv na celkovou imunitu organismu. Lidé se zavedenou stabilní léčbou, jejichž stav se nijak výrazněji nezhoršuje, by proto rozhodně neměli terapii přerušovat. Spíš by měli věnovat pozornost technice inhalace, která je u více než poloviny nemocných nesprávná.

Lidovky.cz: Může těmto pacientům pomoci i váš spolek?

Samozřejmě, několikrát do roka pořádáme besedy pro seniory, kteří často mívají s technikou inhalace potíže. Vydali jsme i publikaci Společně proti plicním nemocem, kde je správný postup popsaný. Najdou ho i na webových stránkách našeho spolku a také na webu Mujinhalator.cz, kde je k dispozici i velice pěkný videoprogram.

Lidovky.cz: Co ještě může pacient dělat, aby svou nemoc lépe zvládal?

Hlavně by neměl kouřit a pobývat v zakouřených prostorách. Už proto, že kouř dráždí dýchací ústrojí a zhoršuje průduškový zánět. Kromě toho by se měl pacient co nejméně pohybovat ve znečištěném ovzduší, které rovněž zhoršuje dechové potíže nemocných.

Lidovky.cz: Přestali někteří pacienti, kteří prodělali covid-19, s kouřením?

Určitě by to tak být mělo, podobně jako s kouřením přestávají lidé po infarktu. Prozatím jsem se ale s nikým takovým nesetkal. Věřím však, že někteří z plicních lékařů podobné případy zaznamenali. Na začátku koronavirové pandemie dokonce šest odborných společností vyzvalo pacienty, aby využili současné situace a skoncovali s kouřením. Tato výzva se však bohužel příliš nerozšířila.

Lidovky.cz: Jaké akce chystá váš spolek v novém roce?

Chceme pokračovat v informační i osvětové aktivitě a organizovat přednášky nebo besedy. A v polovině listopadu pak u příležitosti Světového dne boje proti CHOPN uspořádat veřejné měření plicních funkcí, takzvanou spirometrii. Každý účastník má při této příležitosti možnost nechat si bez objednání otestovat funkci svých plic. V uplynulém roce se nám kvůli koronaviru tuto akci nepodařilo uskutečnit, doufáme však, že letos to snad možné bude. Už proto, že v minulých letech se nám při ní vždy podařilo odhalit zhoršenou funkci plic asi u 13 až 14 procent lidí, kteří do té doby neměli žádné potíže. Díky tomu jsme jim pak mohli doporučit další specializované vyšetření u plicního lékaře.

Lidovky.cz: Povedlo se vám v koronavirovém období uspořádat některé akce i na dálku?

Místo zmiňované akce ke Světovému dni CHOPN jsme uspořádali online konferenci. Její účastníci si poslechli deset přednášek týkajících se chronické obstrukční plicní nemoci, astmatu a dalších plicních nemocí. Na konferenci vystoupili nejen plicní lékaři a sestry, ale také pacienti.

Lidovky.cz: Co byste si vy osobně přál, aby se v novém roce 2021 nejvíc zlepšilo v péči o plicní pacienty?

V první řadě by se o to měli zasloužit oni sami tím, že budou věnovat dostatečnou pozornost svému zdraví. Přestanou kouřit a pohybovat se ve zdraví škodlivém prostředí. A budou pravidelně a správně užívat předepsané léky.