Roušky dávají chřipce vale. Opatření proti koronaviru jsou účinná i proti šíření jiných onemocnění

PRAHA Epidemie chřipky přichází takřka každoročně, obvykle v lednu či na počátku února, onemocní až desetina dospělých a zhruba pětina dětí. Letos však, zdá se, viru zatím pšenka nekvete.

„U nás v nemocnici zatím příval pacientů s chřipkou nepozorujeme a dle mých informací výskyt tohoto onemocnění teď není problémem,“ sdělil Lidovkám.cz mluvčí brněnské Nemocnice u svaté Anny Jiří Erlebach.



Hojnější přítomnost chřipkového viru, jak tomu bylo v minulých letech, neeviduje ani Světová zdravotnická organizace. To ale samozřejmě nemusí znamenat, že se v ČR chřipka vůbec nevyskytuje.

„Pacienta s chřipkou jsem v této sezoně ještě neviděl,“ potvrdil Lidovkám.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka s tím, že podobnou zkušenost mají zatím i jeho kolegové z cechu. Zapravdu mu dává i Státní zdravotní ústav (SZÚ), jenž letos případ chřipky dosud nedetekoval.

Viry se šíří stejně

Odborníci to přisuzují opatřením, která jsou v posledních měsících přijímána napříč Evropou, zejména pak povinnosti nosit roušky, jež chrání nejen před nákazou koronavirem, ale i proti chřipce. Oba viry se šíří stejně – prostřednictvím člověkem produkovaných kapének, lidským kontaktem či přes kontaminované předměty a povrchy.

„Chřipka má oproti onemocnění covid-19 kratší inkubační dobu. Čas nákazy mezi dvěma pacienty v řetězci přenosů je u chřipky kratší než u infekce koronavirem, v průměru zhruba tři dny versus pět až šest dní. Chřipka se tedy v populaci šíří rychleji,“ uvádí na svých stránkách SZÚ. Na druhou stranu je chřipka méně nakažlivá než koronavirus, správně nošené ústenky tak proti ní fungují.

Důvodů, proč se chřipka Česku zatím vyhýbá, je však dle Šonky víc. „Roušky se nabízejí a určitě to tak i bude. Ale je to i tím, že se lidé oproti době před covidem méně stýkají, a riziko přenosu je proto menší. A k tomu přičtěme, že děti nechodí do školy – pediatři hlásí, že mají mnohem méně dětí s respiračními onemocněními. Škola je tedy také jeden ze zdrojů,“ uvedl předseda sdružení praktiků.

Roli sehrává i omezení cestování. Chřipka dle Šonky propuká zpravidla v Asii a následně dorazí i do Česka. „Mnohem méně se cestuje, je daleko nižší mezinárodní cirkulace osob, chřipka proto nemá tak dobré podmínky, aby se šířila,“ řekl lékař.

Souběh byl hrozbou

Přitom souběhu chřipky a covidu se ještě na podzim mnozí odborníci obávali, například pražská šéfhygienička Zdeňka Jágrová či epidemiologové Roman Prymula a Rastislav Maďar. Jiní se obávali také záměny jedné nemoci za druhou. Nic takového se ovšem – naštěstí – neděje. „Drtivá většina pacientů s respiračními příznaky, kteří dorazí do ordinací praktických lékařů, se testuje na přítomnost covidu. A drtivé většině lidí s příznaky je potvrzen právě covid,“ popsal Šonka.

Šéf sdružení praktiků však varoval před předčasným jásotem, míní, že chřipková sezona ještě může udeřit, když ne v lednu, tak později. „Nikde není psáno, že se do března neobjeví,“ řekl Šonka.

Co by nástup chřipkového viru do covidem těžce zkoušeného Česka znamenal? „Teoreticky by se mohlo stát, že by o život mohl bojovat i někdo, kdo není riziková osoba. Pokud by dostal těžkou chřipku a k tomu se nakazil koronavirem, tak to opravdu může být komplikace. I kdyby měl mít bez chřipky jen lehký průběh covidu,“ upozornil už loni v létě epidemiolog Maďar.

I proto je namístě neustále dodržovat preventivní opatření, jež zabírají i u chřipky. Je to zejména časté mytí rukou, používání dezinfekce, kýchání do kapesníku. A samozřejmě také zakrývání dýchadel.