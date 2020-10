Čtyřicet minut sanitka, dvacet personál. Po pacientovi s covidem zabere očista hodinu navíc, říká záchranář

Roky vyjíždí k pacientům v Čechách. Jako pracovník záchranné služby se stále častěji dostává do kontaktu s lidmi, kteří mohou být zasaženi koronavirem. Podle jeho svědectví, jež popsal pro server Lidovky.cz, přitom jeden takový výjezd zabere 40 minut na vyčištění prostoru sanitky a dalších 20 minut na očistu a přípravu posádky na další nasazení.

V praxi se setkal i s pacienty, kteří dopředu nenahlásili, že jsou v karanténě. To má přitom zásadní dopad na to, jakými ochrannými prostředky se posádka vybaví.



Lidovky.cz: Všichni se hrozí nastávajícího souběhu koronaviru a běžných chřipek. Je to podle vás riziko?

Souběh už tady je. Vidíme to na číslech. Bude to značně celou situaci komplikovat. Jak pro normálního člověka, tak pro záchranáře, praktiky a pracovníky v nemocnicích. Na první dobrou nepůjde rozeznat, jestli je to klasická respirační infekce typu chřipka, nebo covid-19.



Lidovky.cz: Jak tedy postupujete v rozpoznávání covidních pacientů?

Odběr tísňové výzvy probíhá standardně. Zeptáme se na charakter potíží a jejich závažnost. Vyhodnocujeme délku trvání těchto potíží. Zároveň zjišťujeme covidové riziko. Děláme to prostřednictvím sady otázek. Ptáme se na průběh onemocnění. Jestli pacient trpí horečkou nebo jestli měl horečnaté onemocnění v minulých dnech. Zajímá nás také, má-li respirační potíže, kašel, dušnost. Jestli má chřipkové příznaky jako bolest celého těla. A také zda pozoruje ztrátu chuti a čichu. Ptáme se i na to, jestli na volajícího není uvalena „klatba“, tedy není-li v karanténě, nebo zda nebyl v kontaktu s někým, kdo má covid či je v karanténě.

Lidovky.cz: Roste počet odbavených hovorů v souvislosti s respiračními chorobami?

Je pravda, že evidujeme určitý nárůst. Souvisí to s blížícím se podzimem a sezonními chřipkami.

Lidovky.cz: Pozorujete nějaký rozdíl mezi sumou znalostí lidí, kteří volali při první vlně nákazy na jaře a nyní?

Všeobecné povědomí o nemoci ve veřejnosti už je. Lidé mají dostatek informací. Vědí, proč a na co se jich ptáme.





Lidovky.cz: Setkal jste se s tím, že by vám něco volající pacient zatajil?

Bohužel se s tím setkáváme. Jsou to spíš ale jednotky případů. Stalo se nám například, že nám volající zatajil, že se nachází v karanténě, kterou nařídila hygiena. Někteří nezmínili respirační obtíže jako kašel a podobně.



Lidovky.cz: Jak tato informace mění postup záchranářů?

Posádka nemá možnost použít adekvátní bariérovou ochranu. Nechrání se tedy v takové míře, jak by bylo nutné.

Lidovky.cz: Co zahrnuje bariérové opatření?

Záchranáři mají standardně rukavice, ochranu zraku a respirátor FFP2. Když je tam ale zvýšené riziko covidu, nasazujeme si celotělový plášť, pokrývku hlavy a obličejový štít. U zvýšeného rizika máme respirátory FFP3.

Lidovky.cz: Apeloval byste tedy, aby volající na záchranku poctivě uváděli, co jim je a jestli nemají příznaky koronaviru?

Stačí pravdivě odpovídat na otázky dispečera. Moc dobře nechápu, proč by někdo neodpovídal pravdivě. Je to pro mne stále veliká neznámá.

Lidovky.cz: Jak nakládáte dál s pacientem, u kterého zjistíte, že má symptomy covidu?

Co se týče celkového vyšetření a zajištění pacienta, to se nijak neliší. Kupříkladu kanylace nebo infuze probíhá jako u každého jiného pacienta. Jiné je ale jeho směřování. Jezdí se s nimi na vybraná covidová pracoviště v nemocnicích.

Lidovky.cz: Setkáváte se s bagatelizací koronaviru?

Bohužel na sociálních sítích kolují informace, že jde o lehkou chřipku nebo že je to výmysl vlád světa. Těžké průběhy onemocnění jsem při své práci viděl. Takové pacienty trápí zejména dýchání. S jeho sníženou kvalitou souvisí i snížené vědomí. V takovém případě zajišťujeme základní životní funkce. Podávají se medicinální plyny, infuze a léková terapie.

Lidovky.cz: Co následuje potom, co takového pacienta přepravíte do nemocnice?

Už transport pacienta s covidem-19 bývá delší. Odváží se totiž na specializované pracoviště, těch je již více a další téměř s jistotou budou následovat. Po předání pacienta dochází k důkladné očistě vozu a personálu. Svlékání ochranných pomůcek se řídí předem nastavenými pravidly. To samé platí i pro očistu vozidla.

Lidovky.cz: Kolik času to zabere?

Očista prostoru vozidla trvá asi 40 minut. K tomu se přidává očista personálu a příprava na další výjezd. Dohromady je to asi hodina navíc.

Lidovky.cz: To ale musí mít vliv na „obsloužení“ necovidních pacientů, kteří volají záchranku.

V tom máte pravdu. Je znát prodloužení délky transportu. V tuto chvíli mohu s klidným svědomím ale říci, že primární péče není ohrožena. To, co pacientům poskytuje záchranná služba v přednemocniční péči, ovlivněno není.

Lidovky.cz: Pokud ale vidíme denní nárůsty v řádu několika tisíc pacientů, hrozí podle vás v budoucnu zahlcení záchranky?

To by se už určitě projevilo. Každý systém má limity.

Lidovky.cz: Jak to vypadá s kolegy? Máte mezi sebou nějaké postižené koronavirem?

Neklátí nás to po desítkách, ale mezi kolegy už to je. Jde velmi těžce určit, jestli k přenosu došlo v práci, nebo v soukromí.

Lidovky.cz: Jak se chráníte v centrále?

Na základně se po celou dobu pracovní směny chráníme rouškami.

Lidovky.cz: Mít je ale dvanáct hodin na obličeji musí být nepříjemné.

Prodavačky nebo učitelé to mají v práci taky. Nejsme ničím výjimeční. Světové výzkumy ukazují, že roušky mají smysl. Poskytují základní ochranu. Kdo jiný než zdravotník by měl jít příkladem a ukazovat, že rouška není náhubek.

Za zdravotní záchrannou službu může mluvit s médii jen tiskový mluvčí, proto Lidovky.cz zaručily zpovídanému záchranáři anonymitu. Redakce zná jeho jméno.