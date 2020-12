Lékařům nestačily vakcíny proti chřipce. Poptávka byla dramaticky vyšší než kdy dřív, říká šéf praktiků

Praha Zájem o vakcínu proti chřipce je letos mezi Čechy mnohem vyšší než jindy, hlásí praktičtí lékaři, ani 860 tisíc dávek očkování nestačilo, aby se vyhovělo všem, kdo se o ně přihlásili. „Tak enormní nárůst zájmu se v době, kdy se vakcíny objednávají, nedal tušit,“ řekl pro Lidovky.cz Petr Šonka, šéf Sdružení praktických lékařů.

Lidovky.cz: Kolik dávek vakcíny proti chřipce se letos do Česka zatím dostalo?

Do republiky doputovalo v úhrnu zhruba 860 tisíc dávek, většina z nich již byla spotřebována. Nyní jsme dostali druhou, mimořádnou dodávku, která čítá asi 20 tisíc dávek.

Rozhodně můžu říct, že naočkovat se letos nechalo výrazně víc lidí než v předchozím roce. Poptávka po vakcíně byla dramaticky vyšší než kdykoliv předtím. A nedala se odhadnout předem.

Lidovky.cz: Můžete to přiblížit na konkrétních číslech?

Loni se do Česka dovezlo 700 tisíc vakcín, z nichž 40 tisíc dávek muselo být zlikvidováno u distributorů, kterým zůstaly ve skladech, protože o ně pacienti neměli zájem. A to nemluvím o vakcínách, které jednotliví praktičtí lékaři likvidovali na své náklady, protože jim zůstaly ležet v lednicích v ordinacích. Tahle čísla nikde evidována nejsou, sám jsem jich neudal asi čtyřicet. Z toho plyne, že loni se nevyočkovalo ani těch 700 tisíc dávek, kdežto letos jich nestačilo 860 tisíc.

Lidovky.cz: Kolik dávek je v současnosti ještě k dispozici?

Z oněch zmíněných mimořádných 20 tisíc vakcín byla uspokojena poptávka lékařů, kteří se nahlásili na seznam těch, kdo poptávali vakcíny pro své pacienty, na něž se nedostalo. A také z nich byla pokryta poptávka pacientů, kteří svůj zájem o vakcinaci oznámili na e-mailovou adresu chripka@vzp.cz. Zbytek dávek si aktuálně praktici ještě mohou v omezeném počtu objednávat. Pacienti, kteří též poptávají očkování, se mohou nahlásit na zmíněný e-mail, jejich objednávka bude řešena individuálně.





Lidovky.cz: Souvisí enormní zájem o vakcinaci proti chřipce s epidemií koronaviru?

Docela evidentně. Jednak byli pacienti opakovaně vyzýváni ministerstvem a odborníky, aby se letos proti chřipce očkovat nechali. Alespoň trochu to totiž zjednoduší diferenciální diagnostiku v situaci, kdy do ordinace přichází pacient s příznaky respiračního onemocnění, které mohou znamenat buď covid-19, nebo chřipku. Právě souběhu epidemie chřipky a covidu se obáváme. A zapůsobilo i to, že u pacientů ovlivněných informacemi o covidu se logicky projevila obava z chřipky.

Je ale otázka, nakolik se zájem udrží i do příštích let. Já věřím, že se udrží. Predikovat to je nyní těžké. Tím spíš, že příští rok budeme očkovat i proti covidu, takže očkování bude poměrně hodně.

Lidovky.cz: Stihnou se lidé dodatečnou dávkou ještě naočkovat? Existuje vůbec nějaká časová hranice pro očkování proti chřipce?Ideálním pro očkování je podzim, tedy období před sezonou respiračních onemocnění; po sezoně už to samozřejmě nemá smysl. Běžně aplikujeme vakcíny během října až listopadu, letos jsme začali už na začátku září, očkovat se je možné i v lednu.

V minulosti se s vakcinací končilo v okamžiku, kdy se chřipka v republice vyskytla. Nyní však ani to není důvodem k ukončení očkování.

Lidovky.cz: Jaká je pravděpodobnost, že naočkovaný člověk v dané sezoně chřipku nechytne?

To je velmi individuální záležitost a může se každou sezonu měnit. Vakcína je připravována z kmenů chřipkových virů, u kterých se očekává, že v následující sezoně přijdou. Virus chřipky má několik kmenů, je velmi variabilní a může se měnit. Vakcína tedy jen odhaduje, co v daném období pravděpodobně přijde.

Nicméně se dá říct, že vakcína proti chřipce chrání velmi spolehlivě. Účinnost se pohybuje mezi 60 až 80 procenty. Pokud už se i přes očkování člověk nakazí, mívá chřipka obvykle velmi lehký průběh a hlavně se dramaticky snižuje riziko, že pro něj bude chřipka smrtelná. Očkování toto riziko snižuje až o 90 procent. A právě proto je důležité.