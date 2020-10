Čas na chřipkové očkování. Lékaři nabádají nejen rizikové skupiny

Nebojte se nechat očkovat proti chřipce, budete chráněni alespoň před jedním z respiračních onemocnění, nabádají lékaři nejen rizikové skupiny pacientů. Obavy z očkování během probíhající pandemie koronaviru nemají.

Každoročně s prvními podzimními dny odborníci vyzývají k očkování proti chřipce. Její sezona přichází na přelomu roku. V podzimních a prvních zimních měsících se pacienti potýkají především s virózami. Což ale běžně s chřipkou zaměňují.

Odborníci připomínají, že chřipku jakožto respirační onemocnění není dobré podceňovat. Chřipka v České republice každoročně ohrožuje zdraví statisíců pacientů a vyžádá si život téměř dvou tisíc z nich.



Obavy ze souběhu

Souběh pandemie koronaviru a sezony chřipek odborníky děsí v tom, že nemocní s vážným průběhem chřipky i vážným průběhem covidu-19 potřebují v nemocnicích stejná lůžka s kyslíkem nebo plicními ventilátory.

„Chřipka, podobně jako koronavirus, nejvíce ohrožuje seniory a pacienty z rizikových skupin, kteří trpí jiným chronickým onemocněním. Kromě nich ale každoročně onemocní chřipkou také 20–30 procent dětí a výjimkou bohužel nejsou ani úmrtí v této věkové skupině,“ říká Jan Kynčl, vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se u nás každý rok nechává očkovat jen 20,3 procenta seniorů. A to přesto, že očkování je stále nejúčinnější prevencí, kterou navíc mají pojištěnci starší 65 let již čtrnáct let ze zákona zdarma.



Přitom podle Rady Evropské komise by nejen senioři, ale i ostatní rizikové skupiny měly být proočkovány alespoň ze 75 procent.

Poptávka nad nabídkou

Letos se Češi poprvé setkají s tím, že poptávka po vakcíně proti chřipce převýší nabídku. „Zájem je výrazně větší než v předchozích letech. Vakcíny každoročně objednávám od dodavatele většinou už v listopadu či prosinci. Loni jsem objednal přibližně stejné množství vakcín jako v předchozích letech. O pandemii koronaviru a s tím souvisejícím obrovským zájmem o očkování proti chřipce neměl nikdo tehdy ani potuchy,“ podotknul mostecký praktický lékař Roman Houska.

Proti chřipce je možné se nechat očkovat až do poloviny prosince, to už se ale jedná o nejzazší termín. Lékaři doufají, že se podaří do Čech získat ještě další dávky vakcín. Rizikové skupiny by nicméně neměly s objednáním na očkování u svého lékaře či v očkovacím centru otálet.

Kromě osob ve věku nad 65 let může být chřipka závažným onemocněním také zejména pro osoby s chronickým onemocněním plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma). Dalšími jsou osoby s onemocněním srdce či velkých cév, např. s vysokým tlakem, lidé s chronickým onemocněním ledvin a jater, pacienti s farmakologicky léčeným diabetem. Zvýšené riziko platí také pro lidi s poruchou imunitního systému – například s imunosupresivní léčbou či s infekcí HIV. Rizikovým faktorem bývá rovněž poškozená slezina, protinádorová léčba, transplantace orgánů nebo kostní dřeně a také těžká obezita (BMI nad 40).



Ochranný účinek očkovací látky nastupuje po 2–3 týdnech, proto se doporučuje očkování provést ještě před začátkem chřipkové epidemie.

Významná je prevence

Kromě očkování je důležitá také prevence. Opatření proti šíření koronaviru jsou užitečná i proti chřipkovým virům. Vhodné je omezovat pohyb na místech se zvýšenou koncentrací osob, eventuálně dodržovat v takových situacích bezpečný odstup a používat ochranné pomůcky, jako jsou například roušky.

Naprostým základem jsou správné hygienické návyky – časté mytí rukou, používání jednorázových kapesníků, pravidelná dezinfekce předmětů denní potřeby nebo pravidelné větrání místnosti. Větrat je zásadní, i když je venku velká zima. Čím je venku větší nečas, tím lidé méně větrají, což je ale zásadní chyba. Přitom k vyvětrání vydýchaného vzduchu stačí poměrně krátký čas.

Riziko nákazy samozřejmě snižuje zdravý životný styl, což zahrnuje nejen aktivní pohyb, dostatečný přísun tekutin, kvalitních potravin i vitamínů, ale nesmí se zapomínat i na důkladný odpočinek.

Když už nemoc udeří, je důležité dodržovat následující pokyny: základem léčby běžného průběhu chřipky, ale i klasické virózy, je klidový režim, dostatečný přísun tekutin a doplňování vitaminů ovocem, zeleninou či doplňky stravy.

Na léky s rozumem

Rozumným užíváním vhodných léků lze docílit významného zmírnění jednotlivých projevů chřipky. Nejčastěji mezi ně patří paracetamol a ibuprofen určené k tišení bolesti a snížení horečky, dále léčiva potlačující kašel, nebo naopak při zahlenění podporující odkašlávání.

„Paracetamol je dobrým pomocníkem při léčbě chřipky, protože mírní oba její hlavní příznaky – horečku i bolest. Navíc jde o velmi účinný lék dostupný i bez lékařského předpisu. Velmi důležité je však užívat jej v doporučených dávkách a intervalu a nepřekračovat je,“ zdůrazňuje Ondřej Šimandl, lékárník a odborný konzultant z EUC Lékárny Praha.

„Stejně tak je přinejmenším vhodné konzultovat s lékařem nebo lékárníkem vhodnost léčby paracetamolem při současném onemocnění ledvin či jater nebo při užívání dalších léků s cílem zamezit předávkování paracetamolem. Obdobně je tomu i u ostatních léčiv, včetně ibuprofenu, jehož užívání by se měli vyhnout například pacienti s žaludečními vředy a ti, kteří užívají léky na ředění krve,“ dodává Ondřej Šimandl.

Důležité je také konzultovat situaci s praktickým lékařem. Ti vyzývají pacienty, aby s prvními příznaky nezamířili hned do ordinace, ale dodržovali doporučené pokyny. Pokud lékař vyhodnotí, že pacienta potřebuje vidět osobně, domluví s ním návštěvu ordinace na konkrétní čas, případně navštíví pacienta u něj doma.