V přetahované virů hrává chřipka prim, říká lékař

Bylinky, otužování a zdravý životní styl patří k prevenci chřipky stejně jako očkování, říká Jan Kynčl, vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu v Praze.

LN Proč má chřipka tak ráda zimu?

Chladné a vlhké počasí vytváří příznivou kombinaci pro šíření chřipkových virů a jejich delší přežívání mimo hostitele. V zimním období je navíc imunitní systém člověka zranitelnější. Ale naprosto přesné vysvětlení by bylo na Nobelovu cenu. Zatím víme jen tolik, že v chladném období roku nás nejprve přepadnou respirační viry, které způsobují nemoci z nachlazení. Chřipka se začíná obvykle objevovat až na přelomu roku. V našem dýchacím traktu v této době jednotlivé viry do určité míry bojují o to, zda se v organismu udrží. Chřipka je vysoce nakažlivá a má krátkou inkubační dobu, proto v souboji virů hraje často prim. Mimo jiné i proto, že chřipkové viry na rozdíl od těch respiračních „nevymrzají“.

LN Dokážete odhadnout, jaká bude letošní chřipková epidemie?

Předpovídat něco takového by bylo jako věštit z křišťálové koule. Dosavadní průběh chřipky se ale zatím nijak nevymyká z normálu. Začátkem nového roku jsme registrovali pouze ojedinělé případy závažného onemocnění. Vrchol chřipkové epidemie by měl podle čísel, která máme momentálně k dispozici, nastat až na přelomu ledna a února.

LN Skoro se zdá, že jedinou prevencí proti chřipce je očkování. Ale je tomu tak doopravdy?

Velmi důležitá jsou i obecná preventivní opatření. Především je třeba sportovat, otužovat se, jíst dostatek ovoce a zeleniny a předcházet obezitě. Už proto, že obézní lidé nemoc hůř „udýchávají“ a mívají poškozený imunitní systém. Tato opatření ovšem fungují hlavně na rýmu a kašel, ale před chřipkou nás neochrání. Jestliže je ale dodržujeme, pak dokážeme s chřipkovými viry snáz bojovat.

LN A co třeba bylinky?

Jsem pro komplexní přístup k nemoci, nijak je neodmítám. Mohou například při kašli pomoci rozpustit vazký hlen a usnadnit odkašlávání. Bylinky prostě patří ke komplexnímu přístupu stejně tak jako otužování, zdravý životní styl nebo očkování.

LN Jaká je pravděpodobnost, že letošní vakcína proti chřipce skutečně obsahuje právě ten typ virů, který právě koluje v ovzduší?

Při přípravě vakcín se obtížně odhaduje vývoj zejména virů chřipky typu B. A právě ty se začaly po roce 2000 častěji objevovat, a to současně ve dvou odlišných variantách. V očkovací látce však byla obsažena jen jedna z nich. Jednou za dva tři roky se tak stávalo, že vakcína obsahovala jiný typ „béčkových“ virů, než právě cirkuloval v ovzduší. Lidé si pak právem stěžovali, že onemocněli chřipkou, i když se nechali očkovat. Jednotlivé země proto začaly přecházet na čtyřvalentní vakcínu, která obsahuje všechny čtyři nejčastěji kolující kmeny, a poskytuje tak širší ochranu než ta předchozí. Jsem velice rád, že jsme na ni loni přešli i u nás, a to v sezoně, které vévodily právě viry chřipky typu B.

LN Poklesl díky tomu počet nemocných?

V České republice nemáme doposud registr očkovaných, přesnou odpověď proto neznám. Obecně lze však říci, že proočkovanost proti chřipce je u nás velice nízká dokonce i mezi zdravotníky. U běžné populace se pohybuje mezi pěti a sedmi procenty, u rizikových pacientů mezi 20 a 25 procenty. Nedá se ovšem s jistotou říci, že ten, kdo se nechá očkovat, neonemocní. Očkovaní jedinci mají ale podle nejnovějších studií oproti ostatním až trojnásobně větší šanci, že jejich onemocnění nebude mít závažný průběh.

LN Je možné nechat se očkovat i v průběhu chřipkové epidemie?

Možné to je už proto, že vakcína proti chřipce obsahuje jen části mrtvého viru, a není tedy schopna onemocnění vyvolat nebo zhoršit jeho průběh. Pacient musí však v takovém případě počítat s tím, že inkubační doba chřipky je jeden až dva dny, zatímco ochrana po očkování nastoupí až za jeden až dva týdny. V mezidobí může tedy i očkovaný člověk snadno onemocnět.

LN Dokáže vás chřipka ještě něčím překvapit?

Určitě, už proto, že nejednou mívá zcela atypický průběh. Loni například dominovaly béčkové typy virů, které mnozí lidé podceňují. Přitom jsme zaznamenali úplně stejné množství závažných případů a úmrtí jako při chřipkové pandemii v roce 2009. Ukázalo se, že chřipka typu B rozhodně není mladší a méně škodlivý bratříček závažné chřipky typu A. Kromě toho jsme se už mnohokrát přesvědčili o tom, že chřipka dokáže zahubit nejen děti a seniory, ale i do té doby zcela zdravého mladého člověka.

LN Od července budou mít lidé opět placené i první tři dny marodění. Myslíte, že díky tomu přestanou nemoci přecházet?

Do jisté míry ano, i když z předchozích zkušeností víme, že budou zároveň nemocenskou opět ve větší míře zneužívat. V minulosti jsme totiž zaznamenali významný pokles nemocnosti ve chvíli, kdy lidé museli u lékaře platit třicetikorunový poplatek a první tři dny nemocenské neměli hrazené. Nechci to nějak komentovat, ale osobně bych byl spíše pro širší zavedení „sick days“, tedy volna na nemoc, které si zaměstnanec podle potřeby vybírá. Tohle už v mnoha firmách dobře funguje.