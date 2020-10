Lidé na jižní Moravě mají větší zájem o očkování, chybí vakcíny

BRNO Lidé v Jihomoravském kraji mají letos kvůli šířící se nemoci covid-19 větší zájem o očkování proti chřipce, není však dostatek vakcín. Praktičtí lékaři kvůli tomu už musí část zájemců o očkování odmítat a upřednostňují pravidelné zájemce nebo ohrožené skupiny jako lidi s chronickými nemocemi nebo seniory.

Očkování proti chřipce v době koronaviru doporučuje mimo jiné Světová zdravotnická organizace.

Praktická lékařka z Brna Jana Sklenská, která má v kartotéce asi 2000 pacientů, každý rok očkuje proti chřipce kolem 150 lidí. Letos objednala opět 150 vakcín a dalších 20 ještě doobjednala, ale ty nepřišly. „Máme vakcíny skoro vyčerpané a objednané poslední lidi na další dva dny, takže jsme dnes museli lidi i odmítat. Už jich bylo tak deset a bude to celý říjen. Pacienti nadávají a spílají nám a my jim vše musíme vysvětlovat,“ uvedla Sklenská.



Ordinace upřednostnila lidi, kteří chodí na pravidelné očkování, a ohrožené skupiny nemocných. Smůlu tak měli například mladí lidé, kteří se k očkování přihlásili nově.

Podobná situace je i u praktického lékaře Jiřího Bartoše z Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. „V pořadníku jsme dali přednost těm, kteří se očkují pravidelně, a pak také lidem starším a s chorobami jako například cukrovka, vysoký tlak a podobně,“ uvedl Bartoš. Ročně očkuje 90 až 100 lidí, letos si objednal preventivně více vakcín, 130, přesto musí zájemce odmítat. „Už jen v pořadníku máme asi 15 náhradníků,“ poznamenal lékař. Sám už neočekává, že by nějaké vakcíny navíc dostal. „Nejsou v celé Evropě a zájem je velký. Proočkovanost je u nás nízká a lidé si třeba uvědomí, že to není vše automaticky,“ řekl Bartoš, který má v kartotéce asi 1800 pacientů.

Další vakcíny neočekává ani praktický lékař Ivo Procházka z Jedovnic na Blanensku. Chodí k němu asi 2300 pacientů. Objednal si 130 vakcín proti chřipce a další si pak přiobjednal, ale nepřišly mu. „Ani nečekám, že dorazí. Odhaduju, že se nedostane tak na tři desítky pacientů. My jsme vakcíny objednávali dřív. Někteří lékaři nemají žádné, protože je objednávali později. Pokud by nějaké přišly, bylo by dobře, kdyby je dostali oni, aby to bylo rovnoměrně rozvrstveno,“ uvedl Procházka. Podle něj se objevil vyšší zájem především u mladších lidí v produktivním věku.

Možnost navýšit výrobu vakcíny proti chřipce ještě v této sezoně je velmi omezená. Proces výroby je relativně obtížný a pomalý. Už dříve to uvedla firma Mylan, jeden ze dvou výrobců dodávajících očkovací látku do ČR. Spolu s firmou Sanofi Pasteur dodaly bezmála 900.000 dodávek, což je podle ministerstva zdravotnictví meziroční navýšení o pětinu.