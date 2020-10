Nekomentujte závažnost pandemie, vzkazují Pirkovi, Šmuclerovi a spol. experti z infekčních oddělení

Výzva z první linie dne 5. října 2020



My, lékaři a zdravotní sestry z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, jsme až doposud byli příliš zaměstnáni péčí o pacienty a organizací péče v našich nemocnicích a nebylo nás příliš slyšet. Máme však silný pocit, že nazrál čas, abychom jasně a nahlas promluvili.



Od jarních měsíců bojujeme o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili onemocněním COVID-19. Pečovali jsme souhrnem o stovky pacientů s těžkým průběhem. Je to práce namá...havá psychicky i fyzicky. Když se pak unavení dostaneme domů a sledujeme mediální výstupy mnohých odborníků, nevěříme vlastním očím. Debaty, zda se umírá „na COVID nebo s COVIDem“, jestli je virus prostředkem vlády k omezování osobní svobody, zda je opravdu nutné si ve vnitřních prostorách nasadit roušky... Sledujeme, že nálada v týlu je diametrálně odlišná od situace na frontě. To se od jara hodně změnilo. A přitom nepřítel se po jarním taktickém ústupu, ke kterému ho donutil razantní přístup vlády a odpovědné chování většiny společnosti, vrátil s větší silou než předtím.