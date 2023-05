Jak vyzrát na „perverzní“ důchody? A co vám o nich ve škole neřekli? Přečtěte si manuál pro všechny generace

1. Penze à la Zápotocký

Současné tuzemské důchody se podobají nechvalně známé měnové reformě z roku 1953: čím více vyděláváme, tím méně v penzi dostaneme. U toho, kdo vydělává málo, je to přesně naopak.

2. Co vám ve škole neřekli

Samotný důchodový věk nestačí, abyste dostali penzi. Musíte mít takzvaně „odplaceno“ České správě sociálního zabezpečení nejméně 35 let. Tohle je zatraceně klíčová podmínka, kvůli které mnozí lidé na stará kolena přesluhují i o mnoho let déle, než by chtěli a museli.

3. Rady jistého „pana Švarce“

Zlaté pravidlo českého důchodového systému zní – kromobyčejně se vyplatí chudým, kromobyčejně se nevyplatí bohatým. A úplně nejvíce se vyplatí živnostníkům – jak těm skutečným, tak těm fiktivním.

4. Holky vs. kluci: kdo víc tratí?

Kdo je větší obětí penzijního systému? Z čistě účetního pohledu víc trpí muži. Ženy jsou naopak paradoxně trestány za produkci budoucích plátců. Tak si vyberte...

5. Hrozí nám válka generací?

Důchodový systém skončil za rok 2012 v deficitu 26 miliard korun, psalo se s hrůzou před deseti lety. Teď ke stejně děsivé cifře stačí tři slova: leden, únor, březen. Vítejte v realitě, kdy jedněm penze rostou rychleji než inflace – a druhým se budou nezadržitelně snižovat. Jedni na druhé mohou začít štěkat.

6. Rodiče vs. bezdětní

Existuje ještě jedna skupina, která je z hlediska toku peněz obětí. A to jsou rodiče. Bez ohledu na to, zda mají výdělek velký či malý, zda jsou zaměstnanci či živnostníci. Nejlepším lékem pro naše penze totiž nejsou žádné vládní změny procentíček. Nejlepším lékem by byla chuť mladých dělat děti.

7. Reforma? „Kecy v kleci“

Je to zkrátka tak. Žádná zásadní reforma není a nebude. Náš průběžný důchodový systém je v podstatě úplně stejný jako před 30 lety: všichni platíme velkou část příjmu do státního rozpočtu, všichni dostaneme více méně stejný důchod, o výši reálné penze nakonec rozhodne parlamentní většina.