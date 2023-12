Za volante postupně jen s mobilem, eDoklady ale budou zatím fungovat jen v Česku

Zavádění eDokladů, v nichž by měl být hlavně občanský průkaz, je povinností každého členského státu Evropské unie. V Česku by od 1. července 2024 měly digitální občanky přijímat státní orgány, jako jsou soudy, policie, úřady práce, finanční úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, živnostenské a katastrální úřady nebo matriky.

Užívání občanky v mobilu bude podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) nepovinné. „Každý se již od ledna bude moci rozhodnout, zda bude nadále využívat plastovou kartičku, nebo si ji stáhne do mobilu. Bude to velmi jednoduché – stáhnete si aplikaci, zaregistrujete se a používáte. A kdybyste mobil ztratili, můžete eDoklady na dálku vypnout a odpadá obíhání úřadů kvůli vystavení nového průkazu,“ uvedl ministr.

Elektronická občanka bude mít stejné právní účinky jako originální doklad. Nebude možné ho vystavit bez existence fyzického průkazu a nebudou v něm obsaženy žádné údaje nad rámec fyzického dokladu. Lidé si budou moci sami vybrat, zda se budou prokazovat běžným dokladem, nebo digitálně. Státní správa bude mít povinnost přijímat obě varianty průkazů.

Policisté budou elektronickou občanku povinni akceptovat od poloviny roku.

„Využití při kontrole policií i dříve je možné, ale záleží na policii. Povinně to budou policisté přijímat od července,“ potvrdil pro server Lidovky.cz Bartoš.

Bez řidičáku pouze v ČR

A digitální doklady změní i chod silniční kontroly. Už počínaje lednem končí povinnost vozit s sebou v autě řidičský průkaz a malý techničák (osvědčení o registraci vozidla), policisté si oba doklady dokážou online ověřit na základě identifikace řidiče. Stejně tak skončí u profesionálních řidičů povinnost předkládat průkaz profesní způsobilosti (pokud ho nemají jako součást řidičáku). Od června pak nebude potřeba ani předkládat zelenou kartu. Platnost pojistky si policisté také ověří online.

Digitální doklady však nebude možné využívat k cestám do zahraničí, v takovém případě bude nadále nutný i klasický občanský průkaz. Zprovoznění aplikace totiž není jednotné a ostatní země EU na to mají čas do konce roku 2025.

„U většiny států ještě elektronizace neproběhla. Pokud tak nebude mít řidič doklady s sebou, hrozí mu hodiny vysvětlování a nepříjemnosti,“ vysvětlil mluvčí Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK) Igor Sirota. Databáze policistů v zahraničí totiž zatím není kompatibilní s tou českou ani sjednocená pro celou Evropu.

Pokud tak někdo bude chtít v příštím roce jet na dovolenou například do Chorvatska, elektronickou verzi za celou cestu v zahraničí nevyužije. Kromě vysvětlování na úřadech dotyčnému za chybějící doklady hrozí pokutu kolem 1000 korun.